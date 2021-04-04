Redmi готовит к выходу игровой смартфон стоимостью чуть более 300 долларов

Новый флагманский смартфон готовится вывести на рынок компания Redmi. Девайс, принадлежащий к игровой категории, получит ультрабюджетную стоимость немногим более 300 долларов США.

Суббренд компании Xiaomi Redmi намерен сделать небольшую революциюв сегменте геймерских смартфонов. Такой вывод напрашивается после заявлений о ее новом девайсе, дебют которого может состояться уже в первой декаде апреля. Различные техноблогеры обговаривают в Сети грядущую новинку, игровой аппарат по сверхнизкой цене. При этом устройство обещает быть очень технологичным и обладать всеми наиболее актуальными в отрасли характеристиками.

Известно, что мощность и продуктивность игровому Redmi обеспечит однокристальная мобильная платформа MediaTek Dimensity 1200. Ее быстродействие и результативность эксперты называют как аналогичную процессору Snapdragon 870. Дисплей в аппарате установлен от Samsung, это OLED-модель E4. Кроме этого, в смартфоне будут механические клавиши на боковых торцах. Играть, не беспокоясь о поисках розетки, можно благодаря ёмкому аккумулятору объемом 5 тысяч мА·ч. При этом батарея поддерживает быструю 65-ваттную зарядку.

Главной же особенностью модели станет ее ценник, согласно имеющимся данным, он совсем немного выше трех сотен долларов. Так, сейчас базовая модификация готовится к релизам за 2 тысячи юаней, что соответствует около 305 долларам. Таким образом, новинка от Redmi станет самой доступной, ведь ее ближайший конкурент, оснащенный таким же чипсетом, но произведенным маркой Qualcomm, дороже на 80 долларов. Официально геймерских телефон могут представить уже до конца следующей недели. Тогда же станут обнародуют и остальные параметры новинки.

Источник: www.ixbt.com