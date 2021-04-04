“Станет еще одним важным инструментом”: Британское правительство планирует создать супертаблетку от коронавируса

Официальное руководство Великобритании объявило о создании рабочей группы по разработке суперпрепарата от коронавируса. Отличительной особенностью инновационного лекарства станет использование его в терапии сразу после получения положительного результата теста на SARS-CoV-2.

Отправной точкой намерений британского правительства, озвученных министром здравоохранения Мэттом Хэнкоком, стал тот факт, что существующие на данный момент лекарства от COVID-19 предназначены для приема уже после появления серьезных симптомов болезни и направлены, по сути, на снижение риска осложнений. Как полагают медики Соединенного Королевства, такой вид терапии осложнен тем, что время до появления характерной симптоматики вирус успешно использует для распространения по всему организму заболевшего и, соответственно, заражения огромного количества клеток. Таким образом, лучшим временем для введения противовирусного препарата, останавливающего проникновение патогена в клетки, является момент сразу после обнаружения инфекции. Именно на создание такого типа лекарства и будут направлены усилия создаваемой правительством страны профильной группы, в которую, к слову, кроме общепризнанных высокопоставленных медэкспертов войдут и успешные исследователи из частного сектора. Немалую надежду на конечный позитивный исход проекта руководителям дают успехи, достигнутые Великобританией в программе вакцинации населения страны.

“Успех программы вакцинации показал, чего может достичь наша страна, определяя и применяя передовые методы лечения для спасения жизней и борьбы с пандемией. Мэтт Хэнкок хочет повторить эти достижения с помощью противовирусных препаратов. Новая рабочая группа станет еще одним важным инструментом и еще одни шагом на пути к тому, чтобы сделать Великобританию лучшим местом в мире для биологической науки”, – заявил один из высокопоставленных источников в британском правительстве. О намерениях руководства Соединенного Королевства сообщило издание Daily Mail.

Источник: www.mk.ru