“Небольшие, но постоянные изменения”: Британский медик рассказала о двух необходимых для долголетия привычках

Британский медик Майони Гунератне недавно дала интервью одному из зарубежных изданий, в котором поделилась соображениями по поводу достижения человеком долголетия. По мнению эксперта, обеспечить необходимый уровень здоровья помогут две простые привычки.

Как объяснила исследователь, являющаяся основателем профильной клиники Human Health (Великобритания), для человеческого организма имеются два ключевых диетических принципа, способные оказать весомое влияние на продолжительность жизненного пути. Первым из них является снижение количества потребляемого сахара – это помогает снизить влияние на клетки организма воспалительного эффекта, оказываемого упомянутым продуктом. Кроме того, освобождение пищевого рациона от сладостей существенно поможет сдержать процесс возникновения ожирения. Также доктор Майони Гунератне порекомендовала отказаться от ультрапастеризованных продуктов, которые также как и сахар, неизбежно приводят к появлению избыточной массы тела, впоследствии порождающей целый спектр сопутствующих заболеваний. К слову, коллеги британского эксперта для увеличения срока жизни советуют ввести в ежедневное меню и некоторые ферментированные продукты – например, чайный гриб.

“Небольшие, но постоянные изменения в повседневной жизни, которые затем превращаются в привычки, гораздо легче реализовать, чем внезапно стать приверженцем здорового образа жизни. К тому же, это гораздо полезнее для здоровья”, – резюмировала Гунератне. Рекомендации британского эксперта были опубликованы в издании Express.co.

Источник: profile.ru