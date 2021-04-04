Политика: В Госдуме рассмотрят возможность продления срока полномочий действующего созыва парламента

В понедельник, 5 апреля, на заседании Госдумы депутаты рассмотрят законопроект о продлении полномочий VII созыва парламента на 5 лет.

В комитете по государственному строительству отмечают, что инициатива может быть реализована исключительно в случае форс-мажора из-за невозможности проведения выборов в сентябре 2021 года и полностью зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

– Большинство стран Европы переживают сегодня третью волну пандемии, мы, как правило, немного отстаём. Дай бог, чтобы нас обошло это стороной, тем более, что активно идёт вакцинация, но точно гарантировать никто ничего не может. И если в случае с голосованием за изменения в Конституции процесс проходил летом, то парламентские выборы состоятся осенью. Явка будет значительно выше, кроме того, и вирусы осенью распространяются значительно быстрее. А мы не можем жертвовать здоровьем людей ради политических амбиций. В то же время оставлять страну без законодательной ветви власти нельзя, поэтому в случае отмены выборов нам придётся продлить свои полномочия на пять лет, – заявил депутат Александр Жуков.

Инициативу прокомментировал и спикер парламента Вячеслав Володин.

– Безусловно, лучше провести выборы, ведь в стране появились новые партии. Они тоже хотят быть представлены в парламенте. Что у них получится – это вопрос, но такая возможность у них должна быть. Тем не менее, я бы не делал трагедии из продления полномочий на 5 лет. Команда депутатов у нас сыгранная, все друг к другу притёрлись, да и результаты социологических исследований показывают, что VIII созыв будет слабо отличаться от нынешнего. Поэтому в условиях пандемии и экономического кризиса можно обойтись и без выборов, – заключил председатель Госдумы.

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