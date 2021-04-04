 

Ледовый дворец “Хрустальный” отремонтируют в Конькове

04.04.2021, 20:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве уделяется большое внимание развитию спортивных объектов. Сейчас в городе работают тысячи бассейнов и футбольных полей, теннисные корты, катки, физкультурно-оздоровительные комплексы. Физкультурой и спортом в Москве занимаются более пяти миллионов жителей. Несмотря на пандемию, спортивная инфраструктура продолжает развиваться.

В столичном районе Коньково восстановят здание ледового дворца “Хрустальный”, который входит в систему центра спорта и образования “Самбо-70” Москомспорта. Стоит отметить, что здесь когда-то готовились к соревнованиям известные олимпийские чемпионки и чемпионки мира по фигурному катанию Алина Загитова, Евгения Медведева и Юлия Липницкая. Также во дворце открыты оздоровительные группы для детей и подростков от четырех до 16 лет.

“В ледовом дворце “Хрустальный” проводятся тренировки по фигурному катанию. Воспитанники центра успешно выступают на крупнейших международных соревнованиях, в числе которых чемпионаты Европы и мира, а также Олимпийские игры. Недавно эксперты Мосгосэкспертизы согласовали проектную документацию на проведение ремонта учреждения”, — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, внутри ледового дворца “Хрустальный” проведут полную внутреннюю отделку помещений. Будут отреставрированы помещения основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения. Во дворце заменят двери, установят ограждения лестниц и галерей. Лестничные марши выложат керамогранитом, заделают трещины в стенах.

Стены зала ледовой арены облицуют навесными кассетами из композитных материалов. Металлические конструкции, колонны каркаса и антресоль ледовой арены покроют огнезащитным составом. Также отремонтируют тренерскую зону, спортивные и тренажерные залы. В гимнастических залах заменят зеркальные панели и хореографические станки.

Помимо этого во время ремонта в здании обновят системы водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования. Кроме того, здесь заменят силовые щиты и щиты освещения, электроустановочные изделия и светильники, а также электрообогрев пола.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / Вооруженный Лукашенко об участниках протеста: Как крысы разбежались

03.02 / Неверов о зарубежном вмешательстве в дела России: Вышло далеко на рамки приличий

17.07 / Лукашенко о предвыборной кампании в Белоруссии: Происходят странные вещи

14.11 / Мнение: О скорых массовых увольнениях россиян

18.10 / Мнение: Рефлексия Тимура и Марата

03.08 / Мнение: Сколько истины в шутке об аресте ИО губернатора Хабаровского края?

02.04 / Анастасия Заворотнюк после удаления части мозга оказалась в инвалидном кресле

20.01 / Мнение: О возвращении Дональда Трампа

01.09 / Красноярский суд разрешил принудительную госпитализацию школьницы

13.11 / Мнение: Про игры школьников в концлагере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)