 

Володин о новых санкциях Киева: Пренебрежение здравым смыслом

04.04.2021, 20:36, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 7 апреля, утвердил санкции в отношении Россотрудничества, компании “Волга-Днепр” и еще 77 предприятий.

Санкции в отношении Россотрудничества Володин назвал беспрецедентным случаем. Он напомнил, что это учреждение занимается развитием гуманитарного сотрудничества.

«Санкции киевских властей против российских граждан и компаний стали примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом. Украина как может подражает своим покровителям», — написал председатель ГД в своем телеграм-канале.

Парламентарии обсудят с Министерством иностранных дел и Россотрудничеством необходимые меры. “Чтобы без поддержки не остались наши соотечественники и граждане Украины, стремящиеся к сохранению отношений с Россией», — отметил Володин.

Обсуждение должно пройти с участием всех парламентских партий, сообщил спикер. Каждая из них имеет опыт и предложения по развитию гуманитарного сотрудничества, заключил председатель Государственной Думы.

Ранее Вячеслав Володин призвал исключить Украину из Совета Европы в связи с новым обострением в Донбассе и жертвами среди мирного населения. ПАСЕ и ПА ОБСЕ должны дать оценку и потребовать объяснений от официального Киева, считает спикер.



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