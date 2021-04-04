 

Из-за коронавируса победителям международных олимпиад вместо денежных призов подарят петушков на палочке

04.04.2021, 20:35, Разное
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Комитет по управлению образованием Российской Федерации принял решение из-за возможного усугубления эпидемиологической обстановки в стране на весь 2021 год снизить награды школьникам побеждающим в международных олимпиадах по гуманитарным, естественным наукам и техническим специальностям, оставив в прежних размерах лишь выплаты за победы во всемирных олимпиадах по ГТО и ОБЖ.

Вместо денежных наград школьники получат по тринадцать национальных сосательных конфет «Петушок на палочке».

– В стране сейчас пандемия. У многих в министерстве даже нет возможности съездить отдохнуть за границу на выходные. Что уже говорить про такую роскошь как избыточные выплаты каким-то отдельным школьникам. Чем они лучше других? Что-то там, вот эту всю ерунду и так все будут знать, если захотят. Международная олимпиада, это не такое это и большое достижение. Прямо скажем – не футбол. Значит и награды должны быть соответствующие. В этот трудный для страны период для школьника пососать леденец – лучший подарок, – сказал министр образовательных инициатив Иннокентий Гузкин.

В комитете также добавили, что решение может распространиться и на значительный период после 2021 года, если результаты ее внедрения сочтут удачными.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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