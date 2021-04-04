 

В ЛНР обвинили ВСУ в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса

04.04.2021, 20:28, Новости дня
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Украина размещает бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, считают в народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», – заявили в пресс-службе ведомства. Об этом информирует РИА «Новости».

Уточняется, что отмечено нахождение трех боевых машин пехоты в жилом районе населенного пункта Орехово и трех боевых бронированных машин на территории гражданского объекта в населенном пункте Крымское.

Напомним, киевские силовики нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Луганской народной республики, обстреляв населенные пункты Золотое-5, Лозовое, Калиново-Борщеватое и Голубовское.

Ранее ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия в Донбассе. В пятницу в ДНР обвинили Украину в 24 случаях нарушения перемирия в Донбассе.

В тот же день Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте РФ и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.

Ранее полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.



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