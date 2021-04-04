 

Заявлено о способности «Спутника Лайт» вдвое снизить риск заражения COVID

04.04.2021, 20:28, Новости дня
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Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» может снизить риск заболевания на 50%, сообщил директор Национального центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

«Если вариант «Лайт», который представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V», использовать отдельно без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60», – передает слова Гинцбурга РИА «Новости».

Ученый уверен, что применение вакцины сможет избавить медицинские стационары от большого потока заболевших.

Ранее сообщалось, что Центр имени Гамалеи подал документы в Минздрав РФ на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», представляющую из себя первый компонент «Спутника V».

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.  

23 марта начались испытания вакцины «Спутник Лайт» на добровольцах из России, ОАЭ и Ганы.



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