Мнение: Сколько надо сберегать, переводы от мошенников и триллионный долг за коммуналку

1. Профессор экономики Александр Скоробогатов полагает, что откладывать значительную часть заработанных денег на будущее не всегда верно. Логика под этим сильным утверждением такая:

https://skorobogatov.livejournal.com/67435.html

Речь идет о “математической теории сбережений”, изложенной Фрэнком Рамсеем в статье под аналогичным названием. В этой статье ученый поставил обсуждение этого вопроса на твердую математическую почву и сделал это так убедительно, что спустя несколько десятилетий на основе решенной им задачи была развита модель экономического роста, по сию пору остающаяся отправным пунктом всех дискуссий на эту животрепещущую тему.

Начну с практических выводов модели применительно к обсуждаемой здесь теме:

А. Самый очевидный вывод – чем выше доходность сбережений, тем больше следует сберегать. Под доходностью следует подразумевать любые возможности получить прибыль на вложенные деньги – банковские вклады, облигации, акции, недвижимость или собственный бизнес;

Б. Правда, доходность сбережений важна не сама по себе, а сравнительно с той скидкой, которая неявно присутствует в нашей голове, когда мы предпочитаем получить удовольствие сегодня, а не завтра. Хотя это соображение реже принимают во внимание, по факту, оно не менее важно, чем доходность, и его можно субъективно измерить.

Представим, что очередную зарплату вам предлагают выдать не сегодня, а через год. Даже если сделать поправку на такие факторы как инфляция и “семеро по лавкам”, это предложение едва ли кому понравится, поскольку нам уже сегодня хотелось бы эти деньги потратить. Это отражает тот простой факт, что яблоко сейчас ценнее яблока завтра, и то же самое можно сказать об отпуске, квартире или яхте.

Этот пункт важен для правильной оценки образа жизни разных людей. Кто-то живет размеренной жизнью и с удовольствием наблюдает, как растет его счет, а другой “и жить торопится, и чувствовать спешит”, не вылезая из кредитов. Который из них ведет себя более рационально? Многие бы указали на первого, но при этом не учли бы разные обстоятельства и психологию, от которых зависит сравнительная ценность сегодняшнего и завтрашнего потребления. Важен стиль жизни, который влияет на то, как меняется вкус тех или иных вещей со временем. Некоторым важно успеть насладиться жизнью в свои лучшие годы, и для них оправдано в этот период не только не делать сбережений, но и даже брать в долг. Другие же созревают медленно, и им как раз стоит отложить побольше на свои годы зрелости.

Семья, которую разные люди заводят в разное время, – еще одна характеристика стиля жизни, от которой также зависят межвременные предпочтения. Для молодого отца семейства жизненно необходимо иметь под рукой определенные вещи прямо сейчас, а для его свободного друга допустимо отложить их покупку на потом;

В. Наконец, имеет значение то, как быстро человек насыщается земными благами. Для иллюстрации в качестве заглавной картинки привожу таблицу из статьи Рамсея, где “блаженство” наступает при годовом доходе в 5 тыс. фунтов. Одному для полного счастья достаточно домика в деревне и стандартного продуктового набора из Пятерочки, а другому и в Зимнем Дворце тесно.

В зависимости от этой насыщаемости и будет находиться оптимальная доля сбережений из текущего дохода. При скромных потребностях можно сконцентрироваться на их удовлетворении сегодня, т.к. это все что нужно человеку. Если этот человек и ограничит себя сегодня, чтобы завтра иметь излишек, он не компенсирует ему сегодняшние лишения.

Эти рассуждения небезосновательны, однако не полны. Во-первых, отказ от сбережений означает резкое снижение шансов существенно поднять свой уровень жизни, ибо тогда денег не хватит даже на первоначальный взнос по ипотеке или на серьёзный ремонт в старой квартире.

Во-вторых, жить без сбережений довольно рискованно. Рано или поздно у каждого в жизни случаются неприятности, которые можно преодолеть, только быстро потратив значительную сумму денег.

2. Необычный способ мошенничества. Жулики начинают не с выманивания денег, а напротив, с перевода вам значительной суммы:

https://lenta.ru/news/2021/03/21/money/

Мошенничество с «ошибочным» зачислением денежных средств на банковскую карту может втянуть россиян в преступную схему по обналичиванию или отмыванию средств. Об этом РИА Новости рассказали в Банке России.

Так, в случае получения денег от неизвестного отправителя и последовавшей просьбы вернуть их, необходимо сообщить человеку о готовности пойти ему навстречу. Однако отправитель должен сам обратиться в банк с заявлением, что он совершил ошибочный перевод. Получившему деньги клиенту стоит также позвонить в кредитную организацию и написать заявление на возврат денег, которые были зачислены ошибочно.

В Промсвязьбанке пояснили, что злоумышленники «по ошибке» переводят деньги на счет жертвы и под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам. Такая схема используется для незаконного снятия более крупной суммы со счета клиента и других преступных действий, например, отмывания денег, добытых незаконным способом.

Замдиректора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Анатолий Брагин добавил, что мошенники используют различные методы давления, чтобы жертва поступила так, как им требуется. В частности, они могут угрожать уголовным преследованием и судом. Тем не менее клиент не должен пытаться самостоятельно урегулировать ситуацию.

«Тратить денежные средства также не надо. Нужно понимать, что если клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими денежными средствами, то он чист перед законом», — заключили в банке «Ак Барс».

3. В комментариях недавно пожаловались, что долги населения России за коммуналку превысили триллион рублей. Мол, куда мы с вами катимся, в тёмную и безводную пропасть. Однако новость эта старая — в действительности такой объём был достигнут ещё несколько лет назад, и с тех пор долг не растёт:

https://realty.rbc.ru/news/5e5f99c09a7947b154f9a778

Объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги в России не сокращается и составляет 1,3 трлн руб. Об этом заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам министра, эта цифра складывается следующим образом: 810 млрд руб. задолжали управляющие компании, население и товарищества собственников жилья, бюджетные организации — 60 млрд руб. и прочие потребители — 400 млрд руб. <…>

Осенью 2019 года тогдашний вице-премьер России Виталий Мутко (ныне глава «Дом.РФ») говорил, что долги коммунальных организаций за топливные ресурсы составляют 176,5 млрд руб., а потребителей — 1,3 трлн руб.

Ранее депутаты Госдумы РФ предложили наложить запрет на отключение коммунальных услуг за долги. Эксперты эту идею не поддержали. По их мнению, защищать нужно права добросовестных плательщиков, так как именно на их плечи перекладываются коммунальные долги.