Мнение: Фильм “Слепок” от ГМИИ

Сбегала на пресс-показ фильма-балета "Слепок", который Диана Вишнева с другими деятелями искусства (я писала тут, с кем) сделала в пустых залах Пушкинского музея.Зрелище очень красивое и интересное. Сочетание тел и статуй потрясает. В прокате на киноэкранах фильм с сегодняшнего дня, 50 минутНо осторожно: если вы не любите современный экспериментальный балет и музыку, которую пишут современные "классические" композиторы, то не рискуйте.