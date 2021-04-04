 

Мнение: Фильм “Слепок” от ГМИИ

04.04.2021, 20:10, Разное
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Сбегала на пресс-показ фильма-балета "Слепок", который Диана Вишнева с другими деятелями искусства (я писала тут, с кем) сделала в пустых залах Пушкинского музея.Зрелище очень красивое и интересное. Сочетание тел и статуй потрясает. В прокате на киноэкранах фильм с сегодняшнего дня, 50 минутНо осторожно: если вы не любите современный экспериментальный балет и музыку, которую пишут современные "классические" композиторы, то не рискуйте.

Источник: Шакко



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