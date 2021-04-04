Мнение: Таран польского судна корабля, снабжающего «Северный поток-2».

Польские суда запугивают рабочих, занимающихся строительством газопровода.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен неприятный инцидент, направленный против строителей газопровода “Северный поток-2”.

Судя по представленным видеофактам, польское рыболовецкое судно едва не устроило прямой таран трубоукладочной барже “Фортуна”, занятой на стройке газопровода.

Серьезных последствий удалось избежать лишь лишь благодаря умелым действиям экипажа корабля снабжения “Владислав Стрижев”, который вышел на курс оттеснения и принял удар на себя.

Известно, что строителей трубопровода и моряков, представляющих компанию Nord Stream 2, атаковало судно SWI-106.

Все произошло еще 22 февраля 2021 года.

Как заявил журналист ВГТР Стас Натанзон, несмотря на то, что капитан судна извинился за произошедшее, ситуация является попыткой нанесения ущерба трубоукладчикам.

“Это военная операция страны НАТО против России?” – с иронией спрашивает Натанзон в Telegram.

Примечательно, что за работой трубоукладчиков наблюдал корабль ВМС Польши с номером 823. Его сопровождал противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi.

Натанзон указал, что в строительстве участвуют гражданские лица, которых запугивают польские военные.

“Если польские военные такие смелые – пусть плывут к военным кораблям “мериться””, – заявил журналист.

Аналогичное мнение высказал глава филиала компании-оператора стройки Андрей Минин.

По его мнению, эта провокация не закончилась трагедией только потому, что одно из судов не позволило протаранить баржу.

Он указал, что Польша является одним из главных критиков газопровода, а глава ФНЭБ Константин Симонов считает, что с приближением завершения строительства трубопровода идет эскалация политической борьбы.

В свою очередь, эксперт Финуниверситета РФ Игорь Юшуов считает, что Европу нужно вынудить ввести свои санкции, способные заморозить стройку, но это можно сделать только при условии стычки с российскими военными кораблями, чем и объясняется провокация, целью которой может стать введение Россией судов для охраны трубоукладчиков.

Ранее TopNews писал о том, что Европарламент выступил с требованием остановить строительство “Северного потока-2”.

Такие заявления последовали на фоне ареста Алексея Навального.

Видео столкновения суден можно просмотреть ЗДЕСЬ

Также есть информация о поведении польской стороны в месте работы судна трубоукладчика:

Польша сделала вид, что тарана судна “Владислав Стрижев” в зоне “Северного потока – 2” не было. В Варшаве заняли удобную позицию по ситуации с тараном корабля “Владислав ​Стрижев”, забыв о нем, а полеты M-28B Bryza были, но никаких норм они не нарушали.

В Вооруженных силах Польши предсказуемо открестились от инцидента с попыткой тарана российского судна-трубопрокладчика “Фортуна”, о котором сообщалось 1 апреля. Оказалось, что польское командование абсолютно не волнуют повреждения корабля “Владислав Стрижев”, который заблокировал собой первое судно, приняв удар на себя. В Twitter-аккаунте Оперативного командования ВС Польши абсолютно проигнорировали наличие видеозаписи с тараном корабля, передает Российский Диалог. Первое, в чем поляки попытались убедить руководство “Северного потока – 2”, это что с их стороны нет никаких провокационных действий и, более того, все маневры военных судов ни на йоту не нарушают норм международного права. Второе, что возмутило Россию, полет самолета M-28B Bryza над зоной строительства Nord Stream 2. Российская сторона справедливо считает это нарушением.

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