Мнение: Письмо: “Хотела бы набить его психологу рожу”

Как рапан на рыбалку пошел.

flid_umon

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Меня всю жизнь бросают мужчины, поэтому три года назад я все-таки пришла к выводу: «Если все время бьют по морде, значит, дело в морде». Раз я ко всем прилипаю, решила ни с кем не сближаться пока не смогу твёрдо стоять на ногах, и жить в своё удовольствие.

(Не учиться общаться, не прилипая, она решила, а вообще не общаться с мужчинами, ожидая момента, когда у нее вдруг вырастут твердые ноги)

Мне 30 лет, работаю в IT. До пандемии много путешествовала на машине с собакой, иногда снималась как модель, чаще в тфп съемках, увлеклась этим, чтобы соответствовать своей собаке на фото.

В феврале мне написал бывший однокурсник, в которого я была влюблена 15 лет назад. Написал, что разводится, не с кем дружить. Что посмотрел мои фото, круто, путешествия и вообще. Звал куда-то сходить, но мне было не до этого: все свободное время разбирала квартиру умершей родственницы. Предложил помочь, приехал, повесил кухню. Тогда же выяснилось, что у него есть ребёнок 5 лет. После этого практически не общались: я писала пару раз, не получала какой-то особой обратной связи, и забила. Писала не потому что хотела отношений, а потому что переживала за состояние человека, который спустя много лет пишет своим знакомым, что ему не с кем общаться, и приходит делать ремонт.

(“Аскеза” ее продлилась ровно до первого мужского предложения пообщаться. И единственное к чему привела эта ее “аскеза” – убитая рефлексия: она стала думать, что не хочет отношений, а просто жалеет бедняху)

Мы дружили очень давно – на первом курсе, потом практически не общались. Тогда, во время нашего общения был момент, когда он практически стаскивал меня с крыши при расставании с моим парнем. Сейчас я хотела вернуть долг, но не осознавала, что спасать снова надо себя.

(Она упомянула раньше, что была влюблена в него, но специально упускает это из виду. А для мужчины она – одинокая девушка, которой он когда-то отказал. Только поэтому он вспомнил о ней, решив разводиться с женой. Начальные позиции надо видеть очень хорошо. Понятно почему?)

Спустя несколько недель он внезапно предложил мне поехать с ним и с моей собакой отдохнуть: должен был ехать с женой и своей собакой, все оплачено. Я сомневалась ровно до того момента, как он предложил сдать билеты на поезд, купленные с женой, и ехать на машине. Правда на моей не захотел, у меня хуже, поехали на его. Отпуск я взяла только на вторую половину поездки, где не была уверена в качестве интернета.

Я не питала иллюзий, считала, он меня позвал только потому что у меня есть опыт, а одному впервые решиться на такой трип страшно. За руль меня пустил сразу, чем и удивил, и подкупил: обожаю водить.

(Все у нее наоборот. Пригласил в поездку за свой счет – это его вложение. Села за руль – это ее вложение. Она все время путает чьи запросы, чьи вложения, совсем не видит границ. Почему, понимаете?)

В первые же дни было влечение, на третий начали обниматься, вскоре он меня поцеловал, на пятый день занялись сексом.

У него оказались презервативы, я спросила, купил ли он их до поездки или во время, ответил, что до.

(Вот это неприличный вопрос, Ищейки. Понятно почему? А зачем она на этом акцентировала, понимаете?)

У него не получилось кончить ни в первый раз, ни потом. Сказал, что у него никогда не было секса ни с кем, кроме жены. Что не умеет выбирать презервативы. Я пила ОК, он показал свежую справку, моя была трёхлетней давности (я же ни с кем не встречалась, но сказала, что просто ни с кем с тех пор не спала без презерватива), и мы от них отказались. Без – кончил почти сразу. Но в следующий раз снова нет.

(Доярки всегда подсчитывают надои и качественным надоем считается надой с мужским оргазмом. Потому что секс сам по себе совсем не интересен, интересно получить корм для короны. Ну а их мужчинам такая дрянь вместо секса не нужна)

Я повторяла про себя, что это все только на время поездки. Дальше ничего не будет. Что я нравлюсь не настолько, чтобы даже со мной кончать.

(Чтобы не прилипать, автор запаслась кислыми щами. Получилась липкая кислятина)

Без конфликтов тоже не обошлось: он одолжил новым знакомым свою машину, в тундре, где сам уже улетал в сугроб, я загрузилась, что он в полном праве делать со своей машиной что хочет, но если они ее разобьют, я с собакой застряну за почти 2000км от дома. На его агрессию, что мы сремся, расплакалась, он пытался извиняться, следующие два дня общались натянуто.

(Он уже одолжил машину, а она начала выносить ему мозг)

Там он строил кучу планов, на которые я по большей части отмалчивалась: поехать снова вместе сюда в следующем году, посмотреть потом дома кино, сходить в тир.

В последний день перед двумя днями дороги обратно занялись сексом в машине, но он снова не кончил.

(Очень много долгов у него перед ней накопилось за время поездки. Одних оргазмов сколько задолжал)

Когда мы возвращались, казалось, что все нормально: он меня целовал, говорил обязательно звать с собой в следующие разы. Повторил, что не подумал, когда отдавал там машину, что на меня это может повлиять.

Перед поездкой у меня был отит, я пила антибиотики, и там я несколько раз пила алкоголь. По приезду была сильная задержка, и я успела сначала испугаться, что ОК могли не сработать, потом обрадоваться, потом расстроиться, когда все же оказалось, что я не беременна. Часики тикают, и завести ребёнка, даже без отца, я в целом была бы не против.

Первую неделю по возвращению он мне практически не писал, пока я мучилась, беременна или нет. Прорыдавшись, решила, что лошадь сдохла, но надо будет уйти, перед этим дав что-то такое, чтобы точно вспоминал. И, может быть, вернулся…

(И вот здесь наш рапан решил отправиться на рыбалку. Когда парень сбежал, она решила “уйти”, а перед этим накормить дохлую лошадь демьяновой ухой)

С моей подачи встретились досмотреть сериал, который смотрели вместе в поездке. Сказала, что у меня есть кое-что для него, но не уверена, какая будет реакция, ответил: «заинтриговала». Там, в тундре, я как-то спросила, есть ли у него склонность к бдсм, потому что он хватал меня в процессе за волосы, сказал, да. Поэтому я дала ему себя как рабыню на час, и, мне показалось, что он был в восторге. Но снова не кончил, хоть и сказал, что думал, кончит сразу, и был много раз близок.

(Это “вложение” в виде изощренного доильного агрегата я даже комментировать не буду. Прокомментируйте сами, как парень влип)

Потом разговаривали о родителях, я вспоминала, что он поцеловал меня при матери, когда мы вернулись, а мне было очень неловко, тк он женат, и моя мать встречалась с моим женатым отцом, а я всегда говорила, что она дура. И сказала, что если он не разведётся, как-то не очень хорошо оно получится…

(Некоторые авторы напоминают мне приземистых неандертальцев, которые кушают сапиенсов, а потом стараются вскрыть им череп, чтобы полакомиться мозгами)

Наверное, надо было или расстаться до этого, или сразу после. Но я подумала, что если дам ещё эмоций, то терять ему их будет ещё жальче.

(И у нее настолько большая корона, что она искренне считает, что умеет давать эмоции и может дать эмоции даже тому, кому она уже надоела)

Спустя несколько дней спросила, будет ли готов не спать половину ночи, но нужна машина, согласился мгновенно (не говорила что, но должен был быть автоквест). Но вот когда приехал…

Сначала сказал, что сегодня без интима, потому что появилась какая-то сыпь на лобке. Даже не могу представить, могла ли чем-то заразить я, если вообще не спала ни с кем три года, а без презерватива – целых пять, и на все стандартное проверялась ещё тогда. День подождёт и пойдёт ко врачу, если не пройдёт.

(Он быстро приехал, потому что все это время мучился и думал, как бы с ней побыстрей расстаться, вежливо, но твердо)

Потом сказал, что раз уж мы о таком заговорили, лучше вообще пока без интима. Хотя бы полгода до развода. Что до разговора в прошлый раз про встречи с женатым мужчиной он не задумывался о том, что по отношению ко мне это все не особо корректно. Он не может уделять мне столько время, и вдруг вообще простит жену и вернётся. Что ему кажется, мне он нравится больше, чем я ему.

(Его и так тошнило от ее кислого лица во время секса в поездке, а своим роскошным подарком “рабыня на час” она совсем его добила)

Я сказала, что не думаю, что мы куда-то после такого поедем. А потом превратилась в коврик, и успела предложить секс без обязательств, секс + дружбу, ему этого не надо. У меня хватило все-таки сил сказать, что общаться и дружить я не буду. Дала пощёчину, обняла и извинялась…

(Дала пощечину и долго извинялась – в этом все рапаны. Понятно почему рапаны всегда такие?)

Спрашивала, зачем вообще меня звал, если я не нравилась: «Нравилась, но все случилось быстро», «Мой психолог считает, что мне было интересно попробовать секс с кем-то, кроме жены», «Я думаю, что психолог прав, и не уверен, дело в том, что я хотел тебя, или я хотел просто кого-то, а ты оказалась рядом первой». Что лучше сейчас, чем через несколько месяцев. Сказала, что хотела бы набить рожу его психологу.

(Он и так не знает куда от нее деться уже, а она еще и пугает его, размахивая кулаками и угрожая набить рожу кому-то)

Напоследок сказал, что для него никто никогда ничего такого не делал: секс в машине, бдсм игры. Что ему очень понравилось со мной путешествовать.

Лучше бы сказал что-то неприятное, хотя что может быть неприятнее, когда тебя бросают…

Сказала «дверь там». Уходя, сказал «прости», я ответила «нет».

(Красивый финал красивой рыбалки. Пусть знает, что унизил ее и разбил ей сердце навсегда)