Крайняя мера свободы

Как политзаключенные в РФ выдерживают голодовку и к чему это приводит.

31 марта Алексей Навальный объявил голодовку, так как, по его словам, другого метода борьбы за возможность получить в колонии квалифицированную медицинскую помощь у него не осталось. Соратники Навального Леонид Волков и Иван Жданов уверяют, что Навальный всегда считал голодовку крайней мерой.

«Когда голодали другие, Алексей говорил, что не может себе представить, что сам на такое пойдет. Называл это радикальным политическим жестом, который можно совершать, только когда готов идти до конца», — написала в твиттере глава отдела расследований ФБК (мы вынуждены сообщить, что Минюст внес организацию в список «иностранных агентов» — Ред.) Мария Певчих.

Доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета невролог Алексей Баринов, которого потребовал допустить для осмотра и назначения лечения Навальный, заявил в разговоре с «Открытыми медиа», что голодовка может привести политика к коме.

К чему приводят политические голодовки: к уступкам со стороны режима или мести? «Новая» вспоминает самые громкие случаи голодного протеста в истории современной России.

Экс-мэр Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

АЛЕКСАНДР ШЕСТУН

Практически в одно время с Навальным — 25 марта — бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, приговоренный к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в коррупции, начал голодовку «из-за репрессий со стороны руководства ФКУ СИЗО-1 УФСИН России». Это произошло после того, как Шестуна направили в штрафной изолятор (ШИЗО). Экс-чиновник жаловался на невыносимые условия содержания, отсутствие полноценного освещения, круглосуточно громко работающее радио, запрет на возможность сидеть на кровати днем и пытки. Кроме того, в общественном комитете «Свободу Шестуну» сообщили, что руководство тверского СИЗО-1 в качестве провокации поместило в камеру, где сидит экс-чиновник, молодого человека, который «сразу же обозначил свой статус «обиженного».

Шестун прекратил голодовку уже 30 марта, так как все его требования были исполнены: «обиженного» отселили из камеры, а самого Шестуна этапировали в тюремную больницу города Торжок.

«Они так легко и выполнили его требования, потому что знали, что больница ужасна и оттуда все бегут», — уточнила председатель комитета «Свободу Шестуну» Влада Русина.

«МСЧ-69 ФСИН — концлагерь с еще более жестоким режимом, чем зловещая Тверская тюрьма. Поступивших больных держали более двух часов, а среди них были и тяжелые больные, пока вертухаи занимались обыском вещей. […] Матрасы и подушки — со времен ГУЛАГа еще сгнили. Как же бессовестно разворовываются 250 млрд рублей бюджета ФСИН! Медтехники, кроме градусников и тонометров, нет. Об МРТ и КТ даже не мечтают. Нет элементарных лекарств. Диету, положенную при диабете, не выдают. Все теплые вещи отобрали, выдав робу. В камере холодно, но даже комплект термобелья не разрешили взять, как в карцере», — говорится в посте на странице Шестуна в фейсбуке.

Он рассказал, что его разместили в психиатрическом отделении и, хотя у него сахарный диабет, отняли глюкометр. На следующий день он сообщил, что его полностью изолировали от других заключенных, а тех, кто разговаривает с ним, жестоко наказывают.

Кроме того, Шестун, описывая происходящее в тюремной больнице, напомнил, как его «насильно кормили при длительной голодовке в «Матросской Тишине», привязывая канатами к кровати и накачивая тяжелыми психотропными».

Олег Сенцов в больнице колонии после длительной голодовки. Фото: ФСИН

ОЛЕГ СЕНЦОВ

Голодовка украинского режиссера Олега Сенцова стала, пожалуй, одной из самых страшных тюремных акций протеста 2010-х годов. Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества в Крыму, потребовал освободить всех украинских политзаключенных в РФ и продержался 145 дней. Свое имя в список политзэков, которых необходимо освободить, Сенцов не включил.

5 октября 2018 года режиссер вынужденно прекратил голодовку, так как ФСИН уже был готов приступить к принудительному кормлению.

«В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. […] 145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута», — писал он.

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе спустя несколько лет вспоминает, что тюремщики пытались различными способами «выманить» заключенного с голодовки и провоцировали его. «Тех, кто голодает, сразу отделяют от общей массы: если человек сидел в бараке, его переводят в отдельную камеру под круглосуточное наблюдение сотрудника ФСИН. Каждые несколько часов его проверяет врач. На период изоляции приносят отдельную еду. И это не обычная пайка, а блюда, как из ресторана: курица свежая жареная с рисом, салаты, компот. Это все достаточно хорошо пахнет, и аппетит у заключенного должен разыграться. Так пытаются ломать [зэка]. Если не получается, то в ход идут уговоры всякие, уступки взаимные… Если же и так не получается, начинаются угрозы», — говорит Динзе.

По словам Динзе, с голодающим арестантом могут работать не только ФСИНовцы. Если администрации нужно, чтобы голодный бунт прекратился как можно скорее, привлекают целую команду: к зэку приходят психологи, священники, высокопоставленные тюремщики. Все это контролирует начальник оперотдела.

«Когда подошел критический момент, [Сенцову] пригрозили принудительным кормлением. Когда уже органы могут начать отказывать у человека, вопрос о принудительном кормлении решают по медицинским рекомендация», — вспоминает адвокат.

Динзе удалось ознакомиться с инструкцией о принудительном кормлении, которая тогда распространялась по пенитенциарным учреждениям (утвержденных общефедеральных регулирующих документов об этой процедуре после распада СССР так и не появилось). Согласно этому документу, ФСИН создает комиссию, в которую входит начальник колонии, сотрудник, наблюдающий за заключенным, терапевт и (не всегда) врачи из гражданской больницы.

«До принудительного кормления еды как таковой не дают. Просто заставляют пить определенные медицинские растворы, «поддерживающие жизнедеятельность человека». Ну как компот. Если человек отказывается пить, вводят растворы внутривенно и так поддерживают организм. Когда наступает угроза жизни человека, начинается настоящее принудительное кормление с вводом большого количества различных препаратов и еды, — пересказывает адвокат документы. — Ему [Сенцову] тогда сказали, что его привяжут и будут, как в реанимации, кормить принудительно. И он принял решение сняться с голодовки».

Накануне прекращения голодовки Динзе рассказывал, что у режиссера диагностировали сердечную недостаточность. Кроме того, у Сенцова появились проблемы с печенью и почками.

7 сентября 2019 года Сенцова освободили в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.

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АЛЕКСЕЙ СУТУГА

В марте 2015 года в иркутском СИЗО антифашист Алексей Сутуга (известный среди активистов как Сократ) объявил голодовку после того, как сотрудники ФСИН лишили его права на переписку и отняли у него книги.

«Голодовку я ввел, когда они уже совсем… Выкатил заявление на начальника централа, что не буду принимать пищу, пока мне не выдадут мои книги. Их у меня изъяли в тот момент, когда я не находился в хате [камере], забрали из сумки, не оставив квитка. Адвокат, который ко мне приходил каждую неделю, пропал. И никто мне не объяснял, почему я не уезжаю на этап», — рассказывал Сутуга «Медиазоне».

По словам адвоката Владимира Лухтина, Сутуге предложили остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания в СИЗО и сказали, что можно будет заработать условно-досрочное освобождение. Однако Сутугу это не устраивало: он просил отправить его отбывать наказание согласно приговору, а также вернуть отобранные книги.

Адвокат говорит, что эти предложения были настойчивее с каждым днем. «Они думали, что он не готов отказаться, а он оказался готов. Он считал неприемлемым так отбывать наказание. Ничего не просил. То есть вот у него была назначена колония общего режима — он и просил колонию общего режима. Туда, куда по приговору он должен был отбыть», — сказал Лухтин «Новой газете».

Адвокат пришел к Сутуге на вторые или третьи сутки голодовки, и уже на следующий день его этапировали в ИК-14 в Ангарске.

«Выполнили его условия. Но если ретроспективно посмотреть, как все это в дальнейшем сказалось на отбытии наказания: по прибытии у него обнаружили какой-то запрещенный предмет, и он был, соответственно, сразу признан злостным нарушителем режима и помещен в так называемый отряд строгих условий отбытия наказания», — рассказал Лухтин.

В течение недели Сутуге вменили еще несколько нарушений режима и поместили в помещение камерного типа на шесть месяцев. Далее ему назначили еще год в едином помещении камерного типа (ЕПКТ), после снова перевели в ИК-14, где сразу назначили ШИЗО, а потом опять ЕПКТ.

«За все это время в «зону», как это называется, он не вышел ни разу. Человек был в камере два года», — добавил адвокат.

Сутуга прекратил голодовку после этапа в ИК-14 в Ангарске. 4 мая 2017 года он освободился, отбыв наказание. В сентябре 2020 года он умер в реанимации Института Склифосовского от травм, полученных в уличной драке.

Алексей Сутуга

PUSSY RIOT. МАРИЯ АЛЕХИНА И НАДЕЖДА ТОЛОКОННИКОВА

В мае 2013 года участница арт-группы Pussy Riot Мария Алехина объявила голодовку после того, как судья запретил ей лично присутствовать на заседании по делу об условно-досрочном освобождении. Через несколько дней Алехина заявила о готовности прекратить голодовку, если в пермской исправительной колонии, где она отбывала наказание за акцию в храме Христа Спасителя, снимут ужесточение режима.

«Всех осужденных, которые живут или работают рядом со мной, закрывают на замок, что лишает их возможности получить медицинскую помощь и обостряет обстановку. Я голодаю на данный момент шестые сутки с требованием прекратить оказывать давление на меня посредством других осужденных. Администрация голодовку игнорирует. Прокуратура и правозащитники региона не дают о себе знать. Я намерена голодать дальше, так как другого способа побудить администрацию к переговорам я не вижу», — сообщала Алехина.

На 11-е сутки активистка прекратила голодовку. Администрация колонии удовлетворила ее требования и ослабила режима содержания заключенных. За день до этого Алехина попала в больницу, но прекращать свой протест не собиралась.

Голодовку в мордовской колонии в сентябре 2013 года объявляла еще одна участница Pussy Riot Надежда Толоконникова. Она протестовала против невыносимых условий содержания. Члены Совета по правам человека тогда также подтверждали, что в колонии нарушаются права заключенных. 1 октября управление ФСИН по Мордовии сообщило, что Толоконникова прекратила голодовку, однако 13 октября стало известно, что она возобновила протест после возвращения в колонию из больницы.

Мария Алехина и Надежда Толоконникова в суде. Фото: EastNews

СЕРГЕЙ УДАЛЬЦОВ И СЕРГЕЙ РАЗВОЗЖАЕВ

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов объявил бессрочную голодовку 24 июля 2014 года после того, как Мосгорсуд приговорил его, а также его соратника Леонида Развозжаева к 4,5 года колонии общего режима по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Удальцов держал голодовку 26 дней. Его адвокат Виолетта Волкова тогда рассказала РБК, что состояние Удальцова дошло до критической точки. Если бы он не прекратил голодовку, ее принудительно прекратили бы медики. Система не пошла навстречу оппозиционеру.

В октябре 2015 года голодовку объявил Развозжаев в знак протеста против перевода на строгие условия содержания в колонии. Адвокат оппозиционера Дмитрий Аграновский сообщал: режим пребывания в колонии изменили из-за того, что у Развозжаева якобы нашли лезвие от бритвенного станка. При этом адвокат отметил, что оппозиционер «вообще не бреется, у него борода».

Удальцов вышел на свободу в августе 2017 года, Развозжаев — в апреле того же года.

Сергей Удальцов также объявлял «сухую» голодовку (без еды и воды) в августе 2018 года после того, как его приговорили к 30 суткам административного ареста за то, что он якобы перед началом митинга против пенсионной реформы 28 июля организовал другое несанкционированное мероприятие и озвучивал на нем лозунги. Эта голодовка Удальцова сопровождалась тремя госпитализациями. Кроме того, оппозиционер жаловался на боль в почках. 5 сентября он начал пить воду, однако голодовку прекращать не стал.

Леонид Развозжаев и Сергей Удальцов. Фото: «Коммерсант»

ЛЮБОВЬ СОБОЛЬ

В июле-августе 2019 года юрист ФБК Любовь Соболь держала голодовку более 30 дней, в последний из которых она упала в обморок. Однако не реакция организма стала поводом для завершения голодного протеста, а просьба матери Алексея Миняйло, который находился под арестом по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Миняйло держал голодовку в знак солидарности с Соболь с 13 июля, когда рабочая комиссия избиркома 43-го округа в Мосгордуму отказала юристу ФБК в допуске к выборам.

За все это время Соболь потеряла 11 кг веса, но при этом продолжала работать. После того как Навальный объявил голодовку, коллеги Соболь опубликовали пост на ее странице (сама она находится под домашним арестом по «санитарному делу»), в котором рассказала о своем опыте голодовки: о процессе и долгом восстановлении после.

«Жизнь в покровской колонии — сущий ад. Голодовка в таких условиях — действительно крайняя мера. Если Навальный пошел на нее — значит, другого выхода уже нет», — написала Соболь.

Она сообщила, что за тот «голодный» месяц у нее опустилась одна почка, а несколько месяцев после выхода из этого режима ушли на борьбу с депрессией.

«Первая неделя — самая сложная: организм еще не перестроился, он испытывает стресс из-за отсутствия пищи. Это потом он научится расщеплять жировые клетки на кетоновые тела, на которых будет работать. А пока он не понимает, откуда черпать энергию. В голове — картинки с едой, запах еды будоражит и сводит с ума. В один такой вечер мне померещился запах копченой колбасы, и я лежала в кровати, понимая, что это галлюцинация, что никакой колбасы рядом нет и быть не может. […] На второй–четвертый день голодовки я могла только лежать, сил вставать не было», — написала Соболь.

По ее словам, примерно через неделю острое желание что-то съесть ушло, она могла функционировать так же, как и обычно, однако сил было в разы меньше.

«Я продолжала работать даже в условиях голодовки, лежа на раскладушке в маленькой комнате Центра сбора подписей: сдаваться и опускать руки было нельзя. […] Тот месяц был беспрецедентно тяжелый, но мне помогали: коллеги за руку могли довести меня до туалета в другом конце помещения или в душ, за моей голодовкой наблюдали врачи. Мне измеряли уровень сахара в крови, чтобы предотвратить обморок (один раз обморок все же случился), когда у меня начались боли, меня свозили на УЗИ. В целом я была под наблюдением, не одна. Поэтому я боюсь даже представить, в каких тяжелых условиях сейчас будет проходить голодовка Навального», — рассказала юрист ФБК.

Софья Кругликова

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