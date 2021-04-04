Мнение: Красная молодежь Британии

Интересный сюжет о том, что представляют из себя некоторые левые и коммунистические молодежные организации Британии.

Плюс еще из накопившегося.

Писатель Игорь Дмитриев о революционерке и жене Мао Цзедуна Цзян Цин, чья деательность немало повлияло на то, какой именно формировалась Китайская Народная Республика.

Хроника вторжения польской армии в Чехословакию. Одна из причин не переживать за судьбу Польши в 1939-м году.

Солдатские мемуары. Истребители танков. Интервью с ветеранами ВОВ, которые занимались борьбой с бронетехникой вермахта, записанные для фильма вышедшего в 1976-м году.

Ворошиловские соколы. Второй фильмы из цикла про молодых летчиков, которые прямо из ставропольского аэроклуба отправились воевать.

Пять историй "Ворошиловских сокоалов".

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