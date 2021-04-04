 

Мнение: Красная молодежь Британии

04.04.2021, 19:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Интересный сюжет о том, что представляют из себя некоторые левые и коммунистические молодежные организации Британии.

Плюс еще из накопившегося.

Писатель Игорь Дмитриев о революционерке и жене Мао Цзедуна Цзян Цин, чья деательность немало повлияло на то, какой именно формировалась Китайская Народная Республика.

Хроника вторжения польской армии в Чехословакию. Одна из причин не переживать за судьбу Польши в 1939-м году.

Солдатские мемуары. Истребители танков. Интервью с ветеранами ВОВ, которые занимались борьбой с бронетехникой вермахта, записанные для фильма вышедшего в 1976-м году.

Ворошиловские соколы. Второй фильмы из цикла про молодых летчиков, которые прямо из ставропольского аэроклуба отправились воевать.
Пять историй "Ворошиловских сокоалов".

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Коротченко рассказал о «мощном щите», защищающем Россию в Арктике от атаки США

23.03 / Большинство россиян поддержали замедление Twitter

07.07 / На Москву надвигается ураган

10.07 / Мнение: Американских бизнесменов уговаривают взять доллары у государства

13.08 / Мнение: Смотр в Сиди-Баррани. Вид из космоса

27.06 / Российский бизнесмен послал американскому Конгрессу “Открытое письмо”

27.11 / Что произошло за ночь 27 ноября

24.03 / Ксения Собчак, Инга Меладзе и другие на бизнес-завтраке в Москве

10.02 / Матадор Всея Руси

09.12 / Муж Алсу выиграл суд у Роспотребнадзора по не сданному тесту на COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)