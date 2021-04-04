Украинская актриса Василенко заявила, что “лучше сдохнуть где угодно, чем в Украине”, и попала в базу “Миротворца”

Украинская актриса и модель Елизавета Василенко, сыгравшая в сериале “Школа”, переехала в Россию и заявила, что “лучше сдохнуть где угодно, чем в Украине”. Об этом она рассказала в интервью проекту “Пушка”, вышедшем 31 марта на YouTube.

Актриса рассказала о ситуации, когда ее депортировали из Гонконга, поскольку “там была проблема с визой”.

“Я застряла на границе Гонконга. И находилась там примерно дней пять, поскольку если более семи дней, то тебя депортируют. Я жила на $50 все это время, я жила в торговом центре… Меня депортировали, мне агентство привезло все мои вещи. Я вошла не в ноль, не в плюс, в жесткий минус. Когда со мной случается всякая хрень, я всегда думаю о том, что всяко лучше сдохнуть тут, чем в Украине”, – заявила Василенко.

Также она рассказала о том, что переехала из Украины в Москву и столкнулась с критикой из-за такого решения.

“В плане патриотизма – типа променяла страну, ля-ля-ля. Но я никак на это не реагирую. Если честно, я могу назвать таких людей тупыми. Честно, это тупость. Судить человека по его национальности, после того, куда человек поехал, не поехал. Но, блин, поехала бы я в Америку, меня бы не хейтили тогда. Только потому, что Украина с Россией срутся, почему-то приплетают к этому других людей, которые никак к этому не относятся”, – добавила она.

Впоследствии Василенко в своем Instagram опубликовала сторис, где еще раз ответила на критику из-за переезда в Россию.

“У меня два высказывания по этому поводу. Первое: п…здец. Второе: обращаюсь, наверное, к фанатичным патриотам, которые это сделали. Ребят, я не обязана любить свою страну только потому, что я в ней родилась, выросла, росла. Я могу быть благодарна, но обязательств у меня никаких нет ни перед кем и ни перед чем. Просто, пожалуйста, запомните это”, – сообщила Василенко.

Скриншот: elizabethvasilenko / Instagram

Впоследствии актрису внесли в базу “Миротворца” за “участие в информационных провокациях России против Украины”. Василенко отреагировала на это фразой: “Это что вообще за нах…й?”

Скриншот: elizabethvasilenko / Instagram

Василенко родилась в 1998 году в Днепре. Она получила широкую известность благодаря сериалу канала “1+1” “Школа”. В 2020 году она также снялась в украинском детективе “В черной, черной комнате”.

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