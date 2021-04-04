На Донбассе 4 апреля погиб украинский военный – Волынская ОГА

На Донбассе 4 апреля погиб младший сержант, механик-водитель Андрея Горлатый. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Волынской облгосадминистрации.

“До призыва на контракт в января 2018 года проживал в городе Луцк. Разведен, растут два сына Максим и Павел. В Луцке еще проживают мать и сестра”, – сообщили в ОГА.

Также в ведомстве сообщили имя погибшего накануне, 3 апреля, военного. Его звали Сергей Сулима, он родился в Луцке, о в последние годы жил в Ивано-Франковской области. Не женат, в Волынской области у него остались мать и сестра.

https://www.facebook.com/voladm.gov.ua/posts/1396921677336113

При этом штаб операции Объединенных сил в Facebook сообщает, что по состоянию на 17.00 на Донбассе 4 апреля не было зафиксировано обстрелов украинских позиций.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1094127050999706/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб ООС неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. Очередное обострение произошло 26 марта: в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ. Еще двое военнослужащих получили ранения.

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