Белковский считает, что на выборы в Госдуму нужно идти с обещанием: “Если вы выберете меня, Путин умрет”

Выиграть выборы в Государственную Думу РФ можно с обещанием, что президент Владимир Путин умрет. Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил 3 апреля в эфире радиостанции “Эхо Москвы”.

Речь об этом зашла после упоминания про политолога и историка Валерия Соловья, который перед выборами в Госдуму выпустил ролик с призывом к “тотальной социальной справедливости”.

“Все-таки нужно идти на выборы с одним-единственным обещанием: “Если вы выберете меня в депутаты, Владимир Владимирович Путин умрет”. Владимир Владимирович Путин так или иначе когда-нибудь умрет, поэтому это обещание выполнимо на 100%. Но это побудит очень многих встать с дивана и идти голосовать”, – сказал Белковский.

Единый день голосования на выборах в Госдуму РФ – 19 сентября 2021 года.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта. Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

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