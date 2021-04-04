Катя Жужа устроила вечеринку и рассекретила пол будущего малыша

В своем микроблоге Instagram Катя Жужа поделилась видео с шикарной вечеринки, которую она с супругом устроила в честь будущего малыша. 33-летняя блогер рассекретила пол своего третьего ребенка, не став скрывать эту новость от подписчиков.

Катя Жужа организовала для гостей настоящий праздник с приглашенными артистами, диджеями, ведущим и конкурсами. Не обошлось на вечеринке без шуток, так как одна из приглашенных намерено лопнула шарик, чтобы раскрыть пол малыша, но там оказались разноцветные блестки. Однако это событие шокировало всех присутствующих. В конце мероприятия супруги разрезали огромный торт, выполненный в форме большого белого медведя.

У знаменитости есть старшая дочь Николь от предыдущих отношений, в также общий с автогонщиком Артемом Маркеловым сын. Максиму еще не исполнилось года, поэтому Катя Жужа не сразу поверила в новую беременность. Однако супруги хотели третьего ребенка, но были сомнения по поводу того, что эта мечта осуществится быстро. Дело в том, что забеременеть сыном у Кати Жужи не получалось полтора года. Поэтому у нее была уверенность на 99%, что во второй раз будет также. Блогер призналась, что хотела погодок, поэтому они с мужем приступили к процессу. Когда она сделала тест, то сразу выбросила его в мусорный бак, однако чуть позже увидела желанные две полоски.

Катя Жужа пока не призналась фолловерам, на каком она месяце беременности. Однако ведущая раскрыла пол третьего ребенка. У нее в Артемом Маркеловым будет еще один сын.