 

В Щукинском театральном институте открылся новый репетиционный зал

04.04.2021, 19:42, Разное
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Москва — одна из ведущих театральных столиц мира с одной из самых насыщенных культурных повесток на планете. До пандемии в городе ежегодно проводились десятки тысяч спектаклей, концертов, выставок и других творческих мероприятий.

Не удивительно, что и у жителей столицы культурные учреждения занимают в сердце особое место. Так, в 2018 году городские театры, музеи и другие учреждения культуры посетили 67 миллионов человек. В среднем каждый москвич посещал музей, театр или концертный зал пять раз в год.

Недавно в Москве прошла акция “Ночь театров”. Несмотря на то, что в условиях пандемии выступления пришлось проводить удаленно, к онлайн-мероприятиям в ночь с 27 на 28 марта все равно присоединились более 550 тысяч человек.

Чтобы сохранить статус культурного лидера, важно уделять внимание обучению молодых артистов и созданию для них комфортной инфраструктуры. Такая работа в городе активно ведется.

Рядом с Театральным институтом имени Бориса Щукина построили четырехэтажное здание, в котором разместится кафедра сценического движения, репетиционный зал и склад для декораций.

“Пристройка с залом соединена с основным зданием института пешеходной галереей, что очень удобно для студентов и преподавателей. Это хороший пример создания комфортной среды в непростых градостроительных условиях центра мегаполиса”, — рассказал заммэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Стоит отметить, что здание нового репетиционного зала в Щукинском театральном институте возводили в зоне строгого регулирования застройки, поэтому проект согласовывали с Мосгорнаследием.

За последние несколько лет в районе Арбата обновлены 78 дворов и десять скверов, отремонтированы 40 жилых домов, обустроены более полутора тысяч парковочных мест, открыты 15 велопарковок, 11 внеуличных пешеходных переходов. Также здесь были благоустроены территории пяти школ и двух детских садов, отремонтированы три школы, пять детских садов и два колледжа, отреставрирован дом-музей Марины Цветаевой.



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