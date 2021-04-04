 

В Москве открылись 400 новых школ и детских садов

04.04.2021, 19:42, Разное
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Школы и дошкольные учреждения Москвы ежегодно принимают все больше детей. При этом нехватки мест в учебных заведениях нет — их число растет с каждым годом.

За последние десять лет в Москве ввели свои двери открыли более 400 зданий образовательных учреждений, в том числе 296 детских садов и 111 школ. С 2021 по 2023 год планируют возвести еще около 90 новых корпусов для образовательных учреждений.

В этом году в столице откроют еще 15 таких объектов. Сейчас на стадии строительства находятся 24 объекта на 10 995 мест. Это семь детских садов, 17 школ и пристроек.

Один из садов появится в Южнопортовом районе Москвы. Трехэтажное здание возведут на месте старого учреждения. Оно будет рассчитано на 200 детей от трех до семи лет, в том числе для детей с ограниченными возможностями.

В саду будут организованы групповые комнаты из игровых, отделенных от спален раздвижными перегородками. На территории оборудуют также игровые и спортивно-физкультурную площадки.

Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, перед тем как открыть свои двери, школы и сады проходят тщательные проверки. Эксперты проводят комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества работ. Также ведется контроль за соблюдением противоэпидемических норм.

Еще один детский сад на 350 мест планируется построить в Солнцеве. На первом этаже будет вестибюльно-входная группы, комнаты охраны, групповые помещения и кабинет для развивающих занятий, медпункта и комнаты для сотрудников.

На двух верхних этажах разместят групповые, многофункциональный физкультурный зал с раздвижной трансформируемой перегородкой и музыкальный зал. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Для детей оборудуют 13 групповых площадок с комбинированным покрытием (резиновая крошка и натуральный газон). Предусмотрена и спортивная площадка. Санки и коляски можно будет хранить под навесом. Помимо того, появятся проезды, тротуары, пешеходные дорожки. Специалисты займутся наружным освещением и озеленением.



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