 

На избирательном участке в Подмосковье выявили несущественные нарушения при внесении личных данных

04.04.2021, 19:34, Новости дня
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Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова обратилась в территориальную избирательную комиссию (ТИК) подмосковного Пушкина с призывом вынести замечание сотруднику одного из избирательных участков, внесшего в реестр некорректные данные избирателей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

На некорректную работу сотрудника Булгакова обратила внимание при посещении участковой избирательной комиссии (УИК) №1150, где в списках избирателей вместо лица, предоставившего данные на надомное голосование десяти избирателей, фигурировала подпись «Соцзащита». Как отметила Булгакова в обращении в ТИК, в соответствии со статьей 66 ФЗ № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», голосование вне помещения проводится только на основании письменного заявления или устного обращения избирателя, в том числе переданного при содействии других лиц. Участковая комиссия зарегистрировала заявления, поданные на голосование десяти избирателей вне помещения, но некорректно внесла данные в реестр. Вместо указания «Соцзащита» член УИК должен был внести персональные данные человека, передавшего просьбу избирателей, отметила исполнительный директор НОМ. Булгакова выдала ТИК рекомендацию вынести сотруднику УИК устное замечание и провести с ним разъяснительную работу.

В городе Пушкино Московской области сегодня проходят выборы членов местного Совета депутатов. На выборах зарегистрированы по спискам 22 представителя от «Единой России», по 18 – от КПРФ и «Справедливой России», 12 – от ЛДПР, шесть – от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», три – от партии «Родина». Также по одномандатным округам зарегистрированы по 20 кандидатов от ЕР и СР, 18 – от КПРФ, 16 – от ЛДПР, по четыре от «Родины» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и один – от партии «Яблоко».



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