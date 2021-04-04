 

Мнение: Бутина и активист вскрыли преступление в ИК-2

04.04.2021, 19:28, Разное
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Прислали ссылку на репортаж из колонии, в которой находится Алексей Навальный и которую посетила Мария Бутина. Посмотрел.  Удивился. На 1:40 активный арестант Александр Шуралёв вскрыл преступление администрации колонии – хищение бюджетных денег, выделенных на оплату труда осужденных.

Дословно: «Мы все коллективом живем, убираемся согласно графику… деды, которым по 70 лет, постоянно нагибаются и полы моют — сами, по собственному желанию, их никто не принуждает. Мы не конфликтные, стараемся подходить, помогать…».

Между тем, согласно правил внутреннего распорядка (ПВР) уборка помещений «поочередно, согласно графика» осуществляется исключительно в «камерах ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и прогулочных двориках»(ст. 165 ПВР).

Уборка в бараках – это уже оплачиваемая работа. Эту работу выполняют осужденные, трудоустроенные на должность, которая в классификаторе ОКВЭД значится под кодом 74.70.1 – «Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования». Этот классификатор был утвержден распоряжение правительства Российской Федерации от 27 октября 2007 г. N 1499-р.

Под это распоряжение каждой колонии выделяеются бюджетные деньги. И мыть полы  должны арестанты, трудоустроенные на должности уборщиков. И получать за эту работу не менее минималки…

В ИК-2, похоже, деньги, выделенные на оплату работы уборщиков,  воруются. Или на эти работы трудоустроены активисты. Но полы в бараках моют «деды, которым по 70 лет, постоянно нагибаются и полы моют». Это вообще-то преступлние. И об этом преступлении НТВ рассказало на всю страну.

Мне вот интересно, прокуратура отреагирует на эту явку с повинной арестанта Александра Шуралёва? Или как?

Источник: Ирек Муртазин



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