30… Нет, 40 тысяч прекрасных женщин! – Личное мнение

Не могу ответить, зачем я в принципе стала читать оправдания продюсера ТНТ в том, что они сделали холостяком маленького любимца Симоны Яковлевны, но поразила одна деталь.

Пока многие ржут над выбором карликового рэппера в качестве завидного жениха, продюсер Армен выдал факт: 40 тысяч женщин подали заявку на участие в этом сезоне шоу!



Фото: Соцсети

«Впервые в истории «Холостяка», российской версии уж точно, было раскрыто имя главного героя на стадии кастинга. И именно в этот день, в день раскрытия имени, количество заявок буквально за сутки перевалило за 30 тысяч и в последствии общее количество заявок было более 40 тыс. Девушки были заинтересованы в том, чтобы попасть к Тимуру в сезон».

За сутки — 30 тысяч. Впоследствии, 40 тысяч. Это даже не толпа молодых девок, а целая популяция!

Устроители шоу раскрыли имя Тимурки. Росточком — с карликового шпица в прыжке. Репутация — после Шишковой и Решетовой. Мама — Симона. Двое детей. Ходит с охраной так, что его самого не заметишь — ссыт чего-то.



Фото: Соцсети

И вот на это «счастье» — 40 тысяч заявок. Молодых, красивых девок, которым бы рожать симпатичных богатырей от здоровых морально, умственно и физически красавцев-парней.

Что это — женское отчаяние так выглядит? Дожили мы, что ли, в России, что 40 тысяч баб готовы вот на это вот?! Да ещё бороться за это «счастье», позориться?!

В здоровом обществе рэпер Тимати занимался бы исключительно онанизмом. Максимум, дала бы ему под праздник 68-летняя пьяненькая вдова МарьПетровна и то — от большого человеческого отчаяния и чтобы уж хоть чего напоследок.

Девки, что с вами?! Вы правда хотите давать вот ему?! 40 тысяч. 40, блин, тысяч. Как?! Зачем? Вы себя уважаете?

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