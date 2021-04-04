Мнение: Процент дожития до пенсии, мегаутечка из Фейсбука и перезапуск Рутуба

1. График, развенчивающий народострадальческий миф о том, что россияне якобы в большинстве своём умирают, не доживая до пенсии (или вскоре после перехода в статус пенсионера). На самом деле, если ориентироваться на текущие возрастные коэффициенты смертности, оказывается, до максимальной планки пенсионного возраста в 65 лет благополучно добираются более 80% российских женщин и более 60% мужчин (подробные цифры приведены в статье Руксперта по ссылке):

https://ruxpert.ru/Статистика:Процент_дожития_до_65_лет_в_России

2. Защита данных пользователей в Фейсбуке оставляет желать лучшего:

https://lenta.ru/news/2021/04/03/fbhmill/

Личные данные более полумиллиарда пользователей Facebook из 106 стран утекли в сеть. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщает Business Insider.

По информации издания, на хакерском форуме появились имена, локации, даты рождения, телефонные номера и другие сведения 533 миллионов человек, среди них почти десять миллионов пользователей из России.

Также свободном доступе в интернете оказались данные 32 миллионов пользователей из США и более 28 миллионов — из Саудовской Аравии. Как рассказал технический директор компании Hudson Rock, специализирующейся на кибербезопасности, Элон Гэл, утечкой данных могут воспользоваться злоумышленники.

«База данных такого размера, содержащая личную информацию, такую как номера телефонов множества пользователей Facebook, наверняка повлечет за собой ситуацию, при которой злоумышленники воспользуются этими сведениями для атак с использованием социальной инженерии или же для попыток взлома», — пояснил он.

В январе Гэл уже сообщал, что в Telegram продаются телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook. По его словам, теперь эти же данные решили разместить бесплатно.

Напомните, пожалуйста, коллеги, бывали ли когда-либо в истории человечества более грандиозные утечки личных данных?

3. Российские конкуренты Ютуба оживились в предвкушении бана монополиста. Начались попытки создать полный функциональный аналог американского видеосервиса:

https://russian.rt.com/russia/news/848792-rutube-perezapusk-izmeneniya

В апреле состоялся перезапуск ведущей российской видеоплатформы RUTUBE, говорится в пресс-релизе. Первые изменения затронули веб-версию сайта: полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом.

Теперь пользователи могут смотреть контент без регистрации, загружать видео через удобную студию, создавать тематические плейлисты, монетизировать свой контент.

В бета-версии доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями. В ближайшее время пользователи смогут самостоятельно запускать стримы на RUTUBE, а в III квартале — продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты.

«Мы переформатировали платформу за короткое время, изменили контентную политику и запустили новые разделы. Теперь можно смотреть и слушать контент в быстром и удобном плеере. Это не все нововведения и изменения, нам предстоит ещё много работы», — рассказывает генеральный директор RUTUBE Роман Максимов.

В III квартале 2021 года планируется перезапуск мобильного приложения, SmartTV и доработка функций управления контентом.

Лично я последний раз заходил на Рутуб много лет назад. Тогда там было так много назойливой рекламы, что пользоваться сервисом было совершенно невозможно: он выглядел как умирающий проект, с которого пытаются выжать последние, предсмертные капли прибыли. Возможно, сейчас платформа станет дружелюбнее к пользователям: без Ютуба у отечественных сервисов появятся реальные перспективы.