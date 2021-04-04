Мнение: Психологи и рапаны

На примере многих писем, например последнего письма, мы видим, сколько лишних и вредных для себя телодвижений совершают многие люди, когда их послали.

Они похожи на мечущихся при пожаре. Вместо того, чтобы выбежать побыстрей из горящего здания, они начинают метаться по дому, доделывая мелкие дела и собирая разные вещи, которые им на том свете не пригодятся.

Любая почти рапанья история любви, описанная в рубрике писем, имеет три части, три фиаско.

1. Начало отношений, во время которого рапан мечется в сомнениях и приближает финал.

2. Финал отношений, во время которого рапан пытается удержать свою корону и партнера щипцами.

3. Письмо в рубрику, во время которого рапан публично позорится, думая, что это поможет ему отцепиться.

Вот три печальные части, каждая из которых уничтожает его фигуру.

На треть, на две трети и подчистую.

Если бы я любила авторов писем больше, чем читателей, я бы не публиковала вообще рапаньих писем, мешала бы им позориться. Это самое доброе, что можно сделать для рапана – отказать ему в публикации письма.

Это никак не поможет ему стать лучше, это вряд ли остановит его слив, он продолжит в другом месте, просто вы не будете в этом участвовать.

Но цель моего блога – показать читателям психологические механизмы потери себя и сохранения себя, развития своих опор. Читателей у меня намного больше, чем авторов, поэтому я делаю выбор в их пользу. В пользу большинства, а не меньшинства.

Вот авторам-рыбам и особенно нерыбам я могу помочь стать лучше и выбрать правильную линию поведения. Здесь авторы выигрывают не меньше читателей, даже больше, особенно нерыбы. Те еще и репутацию выигрывают, фигуру свою растят.

Письма рапанов – это треш и угар, читать их больно и стыдно. Для авторов наши разборы практически бесполезны. Но это лучшая прививка, которую могут получить читатели, посмотрев со стороны на то, что делает с людьми корона.

Я думаю, что некоторые читатели способны эволюционировать из рапанов или рыб в течение часа, просто внимательно прочитав наш разбор чужого письма и осмыслив его.

Как осмыслить?

Вы должны увидеть, как в начале любой рапаньей истории авторы оборачивались ЗВ.

Им хотелось обрести независимость за счет этого, им казалось, что так они будут сильней.

Сейчас многие рапаны читают бредни про девушек-плюс, но даже если не читают, все равно хотят выглядеть величественными снежными королевами. Прошлые сливы и позоры пугают их, они не хотят опять допустить ошибки.

Это делает развитие отношений невозможным. Это приближает финал еще до начала.

ЗВ блокирует спонтанность.

Но вы должны обратить внимание, что ЗВ не останавливает активность авторов.

Наоборот, они еще более активны. Без спонтанности, но очень активны. Они делают намного больше шагов, чем нужно, а зеленый виноград добавляет всему этому кислятины.

Кислые щи – это обычные щи, щедро политые виноградным уксусом.

Вот вы решили, что отношения вам не нужны, что вы выше этого или вам неохота.

Это ваш виноградный уксус из перебродившего зеленого винограда. Когда-то вы решили, что сами отказались от отношений, хотя у вас ничего не получилось. И со временем ваш зеленый виноград перебродил и стал уксусом.

Теперь, как только на горизонте замаячило какое-то предложение, вы пытаетесь себя притормозить и хватаетесь за бутылку уксуса.

В результате вы все равно пичкаете собой, но кисло, как устрица в белом вине.

Понимаете почему так происходит?

Мне хотелось бы, чтобы вы это увидели прямо изнутри.

Вот сидит рапан на дне ресурса. Рядом с его ракушкой замаячила еда. Рапан голодный, поскольку держит аскезу вынужденно, а по сути сидит в засаде, поджидая жертву. И вот он видит вкусную жертву. Он не может не обращать на нее внимание, он начинает как в мультиках тянуться в сторону еды, изо всех сил удерживая себя. И он хватает бутылку уксуса и поливается, считая, что уксус поможет ему выглядеть независимо и даже равнодушно, что уксус лишит его липкости и придаст ему томности. Вот, дескать, не подумайте, что я голодный и готовый на все, я тут вообще-то кисну и ничему не рад.

Постоянно рапаны это проделывают с собой. Они хотят сделать шаг, но боятся, топчутся на месте, а потом делают шаг, но с кислыми щами. Их шаг был бы приятен человеку, а их шаг с кислыми щами совсем нет.

Вот в последнем письме парень позвал автора пообщаться. Она что сделала? Сообщила ему, что не может, так как занимается уборкой, то есть по сути вытянула его помощь.

Приличная девушка подумала бы, что чужому человеку разгребать ее мусор не нужно, она согласилась бы встретиться в каком-то приятном месте и не просто согласилась бы, а выразила бы встречное желание.

Понятно, почему отказаться – не вариант? Это одинокий рапан с тикающими часиками. Старый симпатичный знакомый предлагает встретиться. Да, не от хорошей жизни он вспомнил о ней. Но все-таки предлагает и какая-то небольшая симпатия с его стороны есть. Он посмотрел ее фотографии из поездок и подумал, что она вполне интересный вариант.

Отказаться она не могла.

Отказаться она могла бы только в случае болезни или других отношений или адской запарки на работе, просвета которой нет. В других случаях она должна была согласиться.

Не хочется упоминать нерыб в связи с этим, но для нерыбы в таких ситуациях вообще нет вопросов. Если нерыба одинока, свободна, а ее приглашает кто-то достаточно симпатичный, она согласится без раздумий. Нельзя отказываться, когда вам выпадает шанс. Ни от чего нельзя отказываться, ни от работы, ни от предложения досуга, если оно в вашем положении – очень хорошее. Откажетесь, будете дергаться и метаться, будете виноваты перед собой и полем. “Покорного судьба ведет, а непокорного тащит”, поэтому лучше быть покорным потоку. А наша автор потратила кучу энергии на метания, соглашаться или не соглашаться, потратила в пустоту, измочалив себя и расшатав.

В результате они, конечно, встретились, но уже в невыгодной для автора ситуации.

Выгодная ситуация для вас, когда все спонтанно и приятно, особенно приятно другому. Это бывает когда вы открыты, довольны. А когда вы долго метались, сомневаясь и боясь, трясли шкатулку и анти-шкатулку, поливались уксусом, и наконец нацепили кислые щи и достали щипцы, это невыгодная для вас ситуация. Человек сожалеет, что встретился с вами, но старается дать вам то, что вы тянете щипцами, в данном случае – помочь автору с уборкой и ремонтом.

Многие рапаны в такой невыгодной ситуации ощущают себя, наоборот, превосходно. Они ведь метались и сомневались, а здесь их шкатулка пополнилась вложениями жертвы, и они решают, что жертва им подходит.

Автор снизошла, но тут же опять зашаталась, потому что герой пропал. И когда он опять появился и позвал ее в отпуск, заметалась пуще прежнего. Опять достала уксус, замариновала себя как улитку, чтобы герой не подумал, что она рада, заставила себя поубеждать, поломалась и подрастила корону.

Очень боятся рапаны показать симпатию и свое удовольствие. Все время сидят с кислыми щипцами и тянут доказательства серьезных намерений. Поэтому ломают своим героям мотивацию в самом зачатке, не дают симпатии расти. И поэтому финал наступает раньше начала.

Поездка получилась тяжелой для героя, проблемной, конфликтной, кислятиной автор накормила героя вдоволь, причем то доила, то кормила кислыми щами, а иногда выносила мозг. На ее фоне жена, от которой он собрался уходить, показалась ему милой и родной.

Автору хотя бы здесь надо было сделать вывод, что приятного общения не получилось, и отстать от героя, сказав в ответ на его вежливые слова такие же вежливые слова, но рапан на то и рапан, что когда у партнера финал, у него самое начало, и когда его уже бросили, он начинает планировать рыбалку.

Почему так происходит, понятно?

Из-за ЗВ он только в момент финала рефлексирует значимость героя и решает, что вел себя плохо и не довложился.

До этого ему казалось, что он – плюс и ему ничего не надо, а здесь он понимает, что у него минус и надо. Оставаться в минусе ни с чем неохота, охота надеть корону Победителя и погнаться за жертвой.

Хуже всего, когда у рапана корона рыбака, это худшая из корон Победетеля. Это не просто “не догоню, так разомнусь” и это даже не “я ничего не теряю”, а это “накидаю напоследок шаров и крючков”, как наш сегодняшний рапан: “подарю незабываемые эмоции”.

Рапаны обладают удивительной способностью видеть себя могущественными даже на дне.

Огромная значимость нужна, чтобы вы взяли и подарили человеку яркие эмоции. Очень большая.

Но рапаны сколько бы ни унижались, все равно не теряют короны, поэтому они хотят дарить эмоции.

После того как их бросили они решают радовать собой человека.

И как они это делают, обращайте внимание в письмах.

Они всегда это делают щипцами.

Они пытаются отжать что-то у героя, а думают, что награждают его.

Например, рапаны любят признаться в любви, когда их бросили, сделать это эмоционально и бурно, описав свои страдания и обвинив.

Они думают, что это горячие шары, но это огромные щипцы со скалками.

Или как у сегодняшней – бдсм парню, который не хочет секса.

Представьте себе, человек сбежал, а его отловили, связали и заставили стать насильником.

Верхняя роль в бдсм – очень сложная, трудоемкая, а нижняя – пассивная, простая. С ненужной женщиной этого делать не хочется даже тем, кто это любит, тем более тем, кто от этого далек. Для подобных игр нужен резерв желания и большой запас энергии. Вот почему вместо вложений у автора получились тиски и горячие клещи.

И в довершение она двинулась на него бульдозером, рассказав про маменьку с иконой.

Как это пришло в голову автору?

Опишете этот глюк короны, с укоряющей маменькой.

После того как мужчина прямолинейно и твердо отшил автора, она то ползала на коленях, то кидалась на него с кулаками, то хватала за края штанов, позорилась без остановки, а потом подробно описала это все в письме в публичный блог.

Зачем ей это?

Ей кажется, что прочитав разбор, она сможет извлечь из этой ситуации корм короне.

Она надеется прочитать, что вела себя плохо и доставала мужчину, а иначе он был бы с ней.

Она так же надеется, что если ее поругают за письмо, у нее пройдет влечение и тяга к этому мужчине, она разозлится на себя и на него и сможет отстать.

То есть она хочет или корм короне или удобрение для ЗВ, хочет аргументов, почему нужно бросить этого мужчину, который бросил ее.

Удивительно, но когда рапаны собираются в стайки, они именно так и называют это.

“Пошли ты его к черту”, – пишут они про тех, кто уже бросил сам.

И все обсуждения в таких сообществах посвящены недостаткам того, кто бросил.

Это не парадокс. Это отказ признавать, что другой может бросить вас в одностороннем порядке.

Это иллюзия, что вы можете держать другого, не обращая внимания на его волю.

Якобы чтобы разорвать отношения, вам самим нужно его бросить. Вас уже бросили, но решающее слово будто бы за вами.

Вот что это такое.

Как только человек осознает, что для прекращения связи достаточно желания одного, он перестанет быть рапаном.

И он не будет писать мне в рубрику позорные письма, описывая в красках свой слив.

Он даже обдумывать это не будет, не то что публично описывать.

Потому что с того момента, как человек бросил вас, все закончилось. Точка. Обрыв.

Ваша задача осознать этот момент и принять волю второго.

Отношений больше нет, обдумывать и описывать нечего. Свой стыд и позор надо скрыть от других, чтобы его не множить, не фиксировать, не продлевать.

Понятно?

Друзья, а вопрос к вам такой.

Если вы будете заниматься коучингом, вам придется иметь дело с рапанами, то есть людьми с очень плохими границами. Рапаны мечутся и паникуют сильнее всех и именно они приходят к коучам охотней других и нуждаются в помощи.

Работа один на один – это совсем не то, что публичный разбор. Разбор я делаю для читателей (!). Если бы я вдруг стала заниматься любым из авторов-рапанов лично, я бы строила работу совсем не так как разбор.

В чем была бы разница? Кто понимает?

Только не пишите, что я бы стала кормить им корону, если не хотите вечный бан.

Отличие не в этом.

Вы должны прочитать этот пост внимательно и понять, как можно помочь рапану, который рассказывает типичную историю, при личной работе.

Если вы будете лично разбирать историю так, как мы делаем это в рубрике, для читателей, вы не принесете человеку никакой пользы, просто возьмете с него деньги зря. А аудитории читателей при личной работе нет, поэтому вы окажетесь совершенно бесполезны как коуч и даже вредны.

А как нужно лично работать, как думаете?