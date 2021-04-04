Мнение: Аэродром в Долине Кувшинов

СМИ Лаоса сообщают, что РФ и Лаос построят военный аэродром в "Долине Кувшинов" (местность получила свое название в честь каменных горшков возрастом до 2000 лет у подножья Аннамского хребта).

Местные источники ссылаясь на заявления военных Лаоса заявляют, что это будет совместный проект в рамках расширения военно-технического сотрудничества РФ и Лаоса. Аэропорт будут строить на местности, где российские саперы сейчас ведут работы по разминированию мин и боеприпасов оставшихся со времен войны в Индокитае. К строительству должны приступить после очистки местности от мин, после чего начнут прокладывать электрический кабель. Сейчас ведутся подготовительные работы к началу строительства.

Предполагается, что одна взлетно-посадочная полоса будет отдана под гражданское авиасообщение, а все остальное будет использоваться армией Лаоса и российскими военными. Местные чиновники отмечают, что во времена СССР военное сотрудничество между странами было куда как более активным и нынешние тенденции воспринимают как восстановление утраченных в 90-е отношений.

На текущий момент, помимо разминирования и планов по строительству аэродрома, РФ ведет переговоры с Лаосом о поставках военной техники и обучении местных военных. Кроме того, РФ поставит в Лаос большую партию вакцины от коронавируса, которой хватит на вакцинацию примерно четверти населения Лаоса..

PS. Также уточняют (товарищ Дамбиев), что 31 марта в Лаос перегнали подаренный Россией местным военным Ан-26. Для укрепления дружеских связей и военно-технического сотрудничества.

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