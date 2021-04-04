 

Мнение: Аэродром в Долине Кувшинов

04.04.2021, 19:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

СМИ Лаоса сообщают, что РФ и Лаос построят военный аэродром в "Долине Кувшинов" (местность получила свое название в честь каменных горшков возрастом до 2000 лет у подножья Аннамского хребта).

Местные источники ссылаясь на заявления военных Лаоса заявляют, что это будет совместный проект в рамках расширения военно-технического сотрудничества РФ и Лаоса. Аэропорт будут строить на местности, где российские саперы сейчас ведут работы по разминированию мин и боеприпасов оставшихся со времен войны в Индокитае. К строительству должны приступить после очистки местности от мин, после чего начнут прокладывать электрический кабель. Сейчас ведутся подготовительные работы к началу строительства.

Предполагается, что одна взлетно-посадочная полоса будет отдана под гражданское авиасообщение, а все остальное будет использоваться армией Лаоса и российскими военными. Местные чиновники отмечают, что во времена СССР военное сотрудничество между странами было куда как более активным и нынешние тенденции воспринимают как восстановление утраченных в 90-е отношений.

На текущий момент, помимо разминирования и планов по строительству аэродрома, РФ ведет переговоры с Лаосом о поставках военной техники и обучении местных военных. Кроме того, РФ поставит в Лаос большую партию вакцины от коронавируса, которой хватит на вакцинацию примерно четверти населения Лаоса..

PS. Также уточняют (товарищ Дамбиев), что 31 марта в Лаос перегнали подаренный Россией местным военным Ан-26. Для укрепления дружеских связей и военно-технического сотрудничества.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Космонавты прилетели на российском “Союзе” в Казахстан

10.07 / Личное: Толчок для раскрытия потенциала

18.09 / Роскомнадзор обратился в Генпрокуратуру из-за цензуры в отношении фильма “Беслан”

26.01 / Сухой счет

20.11 / Путин рассказал о неизвестных преступлениях нацистов

17.11 / Мишустин выделил почти 62 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми

11.12 / “Сильное влияние на функцию мышц”: Ученые нашли способ остановки старения мышц

10.07 / Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с онкологией

23.09 / Евгений Миронов впервые вышел в свет c сыном Петром

25.07 / Мнение: Гроздья гнева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)