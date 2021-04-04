Напавший на полицию у Капитолия считал, что его преследуют спецслужбы – СМИ

Американец Нон Грин, которого в подозревают в наезде на двух полицейских Капитолия США, за несколько недель до нападения писал в соцсетях, что федеральное правительство пытается контролировать его разум. Об этом 2 апреля сообщил телеканал CNN.

Менее чем за два часа до атаки Грин опубликовал видео, в подписи к которому он называл правительство США “врагом чернокожих людей номер один”.

Также о жаловался, что якобы его квартиру несколько раз взламывали, он получал пищевые отравления, на него нападали, делали несанкционированные операции в больнице и контролировали его разум. Мужчина считал, что к этому причастны ЦРУ и ФБР.

Аккаунты Грина в Instagram и Facebook 2 апреля были заблокированы администрацией соцсетей. Представитель Facebook подтвердил блокировку и добавил, что любой контент с одобрением этой атаки также будет удален.

Атака на Капитолий случилась 2 апреля. Нападавший протаранил автомобиль, в котором находились сотрудники полиции Капитолия. Затем злоумышленник вышел из машины с ножом и бросился на полицейских, его застрелили. Вскоре один из находящихся в машине офицеров умер.

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