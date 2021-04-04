В Николаеве водитель Tesla наехал на патрульного – полиция

3 апреля в Николаеве на патрульного полицейского наехал автомобиль Tesla. Об этом проинформировала полиция Николаевской области.

“Наряд патрульных полицейских остановил автомобиль Tesla за нарушение правил дорожного движения. По требованию полицейских 30-летний водитель остановился, но, когда патрульный подошел ближе к транспортному средству и начал разговор, резко тронулся с места, наехав колесом полицейскому на ногу. Врачи диагностировали у пострадавшего патрульного полицейского перелом”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что нарушителя в нескольких кварталах от места происшествия остановил и задержал другой экипаж патрульных.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

“Новости N” уточняют, что водитель Tesla, которого патрульные остановили на проспекте Богоявленском в районе зоопарка, “вел себя дерзко, отказывался подчиняться законным требованиям сотрудников полиции”.

В погоню за машиной нарушителя бросились три экипажа патрульной полиции.

По данным издания, при попытке скрыться Tesla зацепил автомобиль Mazda-3.

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