В Николаеве водитель Tesla наехал на патрульного – полиция
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3 апреля в Николаеве на патрульного полицейского наехал автомобиль Tesla. Об этом проинформировала полиция Николаевской области.
“Наряд патрульных полицейских остановил автомобиль Tesla за нарушение правил дорожного движения. По требованию полицейских 30-летний водитель остановился, но, когда патрульный подошел ближе к транспортному средству и начал разговор, резко тронулся с места, наехав колесом полицейскому на ногу. Врачи диагностировали у пострадавшего патрульного полицейского перелом”, – говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что нарушителя в нескольких кварталах от места происшествия остановил и задержал другой экипаж патрульных.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
“Новости N” уточняют, что водитель Tesla, которого патрульные остановили на проспекте Богоявленском в районе зоопарка, “вел себя дерзко, отказывался подчиняться законным требованиям сотрудников полиции”.
В погоню за машиной нарушителя бросились три экипажа патрульной полиции.
По данным издания, при попытке скрыться Tesla зацепил автомобиль Mazda-3.
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