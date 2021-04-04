Бывший глава Роскомнадзора превратил Rutube в копию YouTube

Российская медиакомпания “Газпром-медиа” обновила веб-версию видеохостинга Rutube, сделав его более похожим на YouTube. Об этом сообщило издание VC.ru.

В частности, пользователи получили возможность смотреть видео без регистрации, загружать ролики через встроенную студию, создавать тематические плей-листы.

Также пользователи теперь смогут монетизировать свой контент: речь идет о рекламной модели, донатах и подписках. Монетизация включается по достижении 5 тыс. просмотров на канале.

Изменился и дизайн главной страницы Rutube, он стал более похожим на страницу YouTube.

Старая версия Rutube. Скриншот: rutube.ru

Новая версия Rutube. Скриншот: rutube.ru

Видеохостинг Rutube появился в 2006 году. С декабря прошлого года его единственным владельцем стал “Газпром-медиа”, которым руководит бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Редизайн Rutube произошел на фоне принятого в прошлом году в России закона, который обязывает социальные сети удалять контент по требованию властей. В случае отказа соцсетям грозит штраф вплоть до 8 млн руб. (около $107 тыс.).

В этом году Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах. В заявлении регулятора речь шла о Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, “ВКонтакте”, “Одноклассниках”, а также о видеохостинге YouTube.

1 марта Роскомнадзор заявил, что Twitter “злостно нарушает российское законодательство”, поскольку не удаляет порнографические изображения несовершеннолетних, а также материалы с запрещенной информацией, которая касается способов совершения самоубийств и методов изготовления и использования наркотиков.

С 10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter. Регулятор объяснил свое решение необходимостью принудить соцсеть выполнять законодательство РФ. В ведомстве недовольны тем, что в Twitter не удалили более 3 тыс. публикаций.

После “первичного замедления” работы Twitter перестали открываться или начали работать со сбоями официальные сайты Госдумы, Кремля, правительства России и в том числе самого Роскомнадзора.

Позже ведомство пригрозило заблокировать Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. Срок истекает 16 апреля.

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