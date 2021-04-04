 

Китайские ученые обнаружили под песками пустыни Такла-Макан настоящее море

04.04.2021, 18:50, Разное
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После проведения исследования китайские исследователи из Академии наук рассказали об опасности, которую они обнаружили под песками пустыни Такла-Макан. Специалисты утверждают, что там располагается настоящее море.
Эта пустыня признана одной из самых больших на планете. В Такла-Макан практически не встретишь растительность и водоемы, как как подземные воды там слишком удалены. Научные сотрудники на протяжении десятилетия пытались понять, куда уходит углекислый газ над пустыней. Оказалось, что в пески богаты щелочью, которая стремительно поглощает диоксид углерода.

Кроме этого, китайские исследователи изучили образцы грунта, взятые из глубин Такла-Макан. В процессе исследования было установлено, что под песком находятся огромные залежи воды. Предположительно, это настоящее море. Именно поэтому в пустыне практически нет углекислого газа. По словам экспертов, если жидкость с большим количеством диоксида углерода проступит на земную поверхность, то планете грозит экологическая катастрофа.

Возможно, в связи с этим фактом властям Китая придется пересмотреть свои планы по строительству железной кольцевой дороги, предназначенной для эксплуатации в этих климатических условиях. Предполагается, что железнодорожная линия окружит Такла-Макан на северо-западе государства. Это первая кольцевая дорога, которая будет огибать пустыню.

Источник: actualnews.org



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