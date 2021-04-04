 

Больше камер: Показаны огромные рендеры Huawei P50 в разных цветах

04.04.2021, 18:50, Разное
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В Сети появились огромные неофициальные рендеры нового смартфона от Huawei. P50 представлен с разными цветами корпуса, на котором увеличено количество объективов в основном блоке камеры.
Несмотря на введенные против нее санкции, компания Huawei не сложила руки и продолжает выпускать высококачественные гаджеты. В Сети появились рендерные изображения нового флагманского смартфона P50. Блогеры, специализирующиеся на технотематике, описали предположительные параметры устройства. Размеры аппарата – 156,7 х 74 х 8,3 миллиметров делают его одним из наиболее компактных флагманов.

Блок основной камеры устройства разделен на два этажа круглой формы. В каждом из них находится пара сенсоров, а между модулями-этажами расположена вспышка. Все это объединено в вертикально ориентированный блок с закругленными углами. Если верить инсайдерским данным, то гаджет оснастят объективом Sony IMX707 с оптическим форматом 1/1,18 дюйма.

Благодаря большому формату картинок и видеоролику, дополняющему неофициальную презентацию, можно заметить, что в Huawei P50 производитель установил большее количество фото-видео-датчиков основной камеры, чем в Pro-модификации. Причиной такого урезания комплектующих в более дорогой версии Huawei P50 Pro называют их большие размеры, из-за чего сенсоры сложно поместить в конструкции смартфона. В опубликованных рендерах представлено четыре цветовых решения девайса, белый, золотой, темно-зеленый и черный.

Кроме квадрокамеры, аппарат получил интегрированный под дисплейную панель сканер отпечатков пальцев. Фронтальный же объектив размещен в центре 6,3-дюймового OLED-экрана вверху. При этом Huawei P50 лишён привычного разъема для подключения наушников, однако, как убеждены интернет-обозреватели, будет обеспечен стереодинамиками, традиционной «фишки» топовых аппаратов текущего года. Все остальные характеристики девайса, а также стоимость и сроки начала поступления в продажу, станут известны после его официальной презентации.

Источник: www.ixbt.com



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