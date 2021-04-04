 

Ученые: Ожирение может привести к возникновению астмы

04.04.2021, 18:50, Разное
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Австралийские исследователи сообщили, что ожирение приводит к накоплению жира в легких. Эксперты считают, что из-за этого риски появления астмы увеличиваются.
Старший научный сотрудник больницы сэра Чарльза Гейднера в Перте Джон Эллиот рассказал, что в процессе исследований образцов легких увидели жировые ткани, находящиеся на стенках дыхательных путей. Чтобы определить их связь с весом человека исследователи рассматривали посмертные образцы тканей 52 людей. Они разделили сведения на 3 группы: 16 умерших от причин, взаимосвязанных с астмой, 21 человек имели эту болезнь, но умерли от другой причины, а у 15 людей в анамнезе астмы не было.

После исследования образцов исследователи обнаружили, что жировые ткани накапливаются вдоль дыхательных путей во всех случаях. Далее они сравнили данные с индексом массы тела. Специалисты узнали, накопление жира происходит пропорционально ИМТ. Они объясняют это тем, что у людей, имеющих высокие показатели, было много жировых тканей в стенках дыхательных путей. Исследователи поняли, что жировая ткань воздействует на нормальное строение дыхательных путей, приводя к воспалительным процессам в легких людей.

Источник: actualnews.org



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