В Даниловском районе Москвы откроют школу на тысячу мест

Столичное образование традиционно считается одним из лучших в стране. Московские школьники регулярно показывают высокие результаты на экзаменах, конкурсах и олимпиадах. Чтобы повышать качество обучения, в городе создаются школы, отвечающие всем современным требованиям.

В школах столицы открывают медицинские классы, ИТ-полигоны, современные инженерные лаборатории. Чтобы детям было интересно получать знания, учебный процесс разнообразят при помощи городских проектов, в числе которых “Московская электронная школа”, “Учебный день в музее”, “Учебный день в технопарке”.

За последние десять лет в столице построили более 400 образовательных учреждений, среди которых около 300 детских садов и более 110 школ. До 2023 года планируется построить еще около 90 таких объектов.

На Восточной улице в Даниловском районе построят школу на тысячу мест. Здание возведут за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы.

По словам председателя Комитета Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасии Пятовой, площадь школьной территории составит около 2,28 гектара, а площадь самой школы – более 22 тысяч квадратных метров.

Напомним, что в Даниловском активно развивается образовательная инфраструктура. В 2019 году здесь достроили самую большую школу в России. Она рассчитана более чем на 2,5 тысячи учащихся. Располагается здание на территории бывшей промзоны “ЗИЛ”.

За последние несколько лет в Даниловском обновлено 177 дворов, три сквера и все детские и спортивные площадки, установлено 489 новых фонарей, отремонтировано 68 жилых домов, открыты станция метро “Технопарк” и две станции МЦК, возведены три ТПУ, построены две школы и два детских сада, а также сделан капитальный ремонт в школе № 630.

Напомним, благоустройство территорий и объектов в столице проходит благодаря городской программе “Мой район”. Она реализуется московскими властями в соответствии со всеми пожеланиями жителей города. Благодаря проекту каждый район столицы станет удобным и безопасным.