 

В домах СВАО установят подъемники и двери с дистанционным управлением для маломобильных людей

04.04.2021, 18:48, Разное
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В Москве стараются приспособить общественные здания, транспорт и городские пространства для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья.

Светофоры в столице сейчас оборудованы звуковыми сигналами для слабовидящих. Наземный общественный транспорт становится низкополым. В метро работают центры мобильности пассажиров, сотрудники которых помогают маломобильным гражданам спускаться и передвигаться в подземке. В надземных переходах через дороги устанавливаются лифты.

Новые жилые дома возводятся с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья, а старые здания — максимально приспосабливаются к современным представлениям о безбарьерной среде.

В этом году на северо-востоке Москвы установят более трех десятков подъемных платформ для маломобильных граждан. При этом будут учтены все поданные заявки. Уже начались работы по монтажу 20 платформ, в том числе 16 наклонных и четырех вертикальных. После завершения подготовительной работы начнется установка подъемников еще в 12 подъездах.

Техническую возможность установки оборудования определяют межведомственные комиссии. Они работают в каждом округе Москвы. Если монтаж возможен, начинается проектирование платформы. Если позволяют условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам. При отсутствии возможности для установки мини-лифта устанавливается подъемник наклонного типа. В домах с узкими лестницами устанавливают устройства, которые в сложенном виде почти незаметны. Они не мешают проходу и не создают неудобств.

Чтобы установить в подъезде подъемную платформу, нужно написать заявление в соцзащиту по месту жительства. Человек должен иметь постоянную регистрацию в Москве и справку об использовании кресла-коляски.

Помимо подъемных платформ, в домах появятся пандусы и поручни на входе в подъезд, а также двери с доводчиками, которые маломобильные жильцы смогут открыть дистанционно. Всего с 2011 по 2020 год в Москве было оборудовано 1420 подъемных платформ для инвалидов-колясочников.



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