Украина ввела санкции против Россотрудничества

Решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины о применении санкций к Россотрудничеству, компании «Волга-Днепр» и другим предприятиям введено 4 апреля в действие президентом республики Владимиром Зеленским.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в указе, опубликованном на сайте офиса украинского президента.

Согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаниям.

Ранее сообщалось, что СНБО объявил о введении санкций против 11 российских компаний, в их числе Россотрудничество.