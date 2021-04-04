 

Украина ввела санкции против Россотрудничества

04.04.2021, 18:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины о применении санкций к Россотрудничеству, компании «Волга-Днепр» и другим предприятиям введено 4 апреля в действие президентом республики Владимиром Зеленским.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в указе, опубликованном на сайте офиса украинского президента.

Согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаниям.

Ранее сообщалось, что СНБО объявил о введении санкций против 11 российских компаний, в их числе Россотрудничество.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Во Франции разбился вертолет, есть выживший

18.07 / США одобрили продажу Украине 16 военных патрульных катеров – Кулеба

28.12 / Суд арестовал имущество лидера Партии венгров. Ранее СБУ проверяла его по статье о госизмене

30.06 / Курс властей Украины не одобряют две трети жителей страны

12.03 / «Поедали заживо» – экипаж американской подлодки пожаловался на клопов (sic!)

03.09 / Вучич отверг предложение США о признании независимости Косова

22.02 / В Армении не исключили совместного с Россией производства оружия

22.12 / До конца года страны ЕС получат 12,5 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech

03.02 / Таран и Хомчак поддержали введение санкций против “112 Украина”, NewsOne и ZIK

31.10 / Число жертв землетрясения в Турции увеличилось

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)