 

В России, собака украла микрофон репортера в прямом эфире и стала звездой шоу

04.04.2021, 18:14, Разное
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Многие сейчас выкладывают в Твиттере клип  из России, в котором собака крадет микрофон репортера во время прямого эфира.

By Trisha Sengupta

PUBLISHED ON APR 03, 

Репортер новостей в РФ во время передачи прогноза погоды в прямом эфире по телевидению была вынуждена сделать что-то не предусмотренное  программой – преследовать лохматого  преступника, который украл ее микрофон. В веселом видео, которое стало вирусным в социальных сетях, репортер бежит за собакой, которая во время  передачи подскочила и выхватила микрофон из ее рук.

Многие сейчас делятся клипом в социальных сетях, особенно в Twitter. Как и этот пост журналиста Али Озкока. «Собака в РФ схватила микрофон репортера и убежала во время прямой трансляции», – написал он, делясь видео.

В ролике – погодный обозреватель телекомпании “Мир ТВ” Надежда Сережкина, передает Daily Mail .

Клип начинается  тем  что  она  рассказывает о погоде, когда к  ней  внезапно подбегает  собака  и  выхватывает из рук  микрофон. Затем в клипе показано, как она бежит за собакой, пытаясь ее остановить. Ещё более примечательным  было  профессиональное поведение ведущей Элины Дашкуевой в студии на протяжении всего инцидента.

Take a look: 



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