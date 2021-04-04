 

В Украине реальное число новых случаев COVID-19 раз в пять больше, чем по статистике – врач Жиравецкий

04.04.2021, 18:04, Новости дня
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В Украине статистика коронавирусной инфекции не соответствует реальной ситуации. Такое мнение главный врач медицинского центра во Львове Тарас Жиравецкий выразил “Телеграфу” в интервью, которое было опубликовано 4 апреля.

“По госпитализации [статистика] примерно соответствует. Относительно летальных случаев, скорее, так же. Хотя количество может быть немного больше за счет того, что не все случаи COVID-19 фиксируются. Если говорить о новых случаях, то статистика явно не соответствует реальному положению. Вероятно, случаев больше примерно в пять раз. Поэтому сейчас может быть порядка 100 тыс. новых случаев в день”, – сказал медик.

По его словам, “страна просто не успевает с диагностикой”.

“Сейчас это важный момент. Но мы, наверное, уже не догоним по возможностям тестирования, которые, например, выполняются в США. На тесты нужно больше средств, технологическое обеспечение”, – считает Жиравецкий.

На вопрос о вероятном коллективном иммунитете от COVID-19 он ответил, что о нем можно будет говорить, когда по стране за сутки будет по 20–100 госпитализаций.

“Чтобы речь шла о коллективном иммунитете, должны переболеть 70–80% населения”, – объяснил Жиравецкий.

По состоянию на 4 апреля в Украине подтвердили более 1,7 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 13 738 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 34,3 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 1,3 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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