По требованию американских продюсеров Пак Чимина в группе BTS заменит афроамериканец

Новым участником корейской поп-группы BTS стал афроамериканец, активист движения BLM, 20-летний Райан Хогли.

Он заменит в коллективе старожила Пак Чимина. Об этом сообщил продюсер бойбенда Бан Ши Хёк.

Он добавил, что не имеет претензий к любимцу фанатов Чимину, но чтобы в дальнейшем претендовать на «Грэмми» и выступать с турами на территории США, в составе группы должен быть хотя бы один афроамериканец.

Взять 20-летнего Хогли в группу Бан Ши Хёку посоветовал атташе по культуре в американском посольстве в Сеуле Билл Хогли.

– Я уже видел нового участника. Он хоть и не говорит и не поёт по-корейски, но очень способный парень. При этом хочу отметить, что мне искренне жаль Чимина, но при жеребьёвке он вытянул самую короткую спичку. В целом я даже рад, что наш коллектив стал более интернационален, ведь у нас даже увеличится аудитория за счёт сторонников BLM, – рассказал продюсер.

В первое время Хогли не будет петь, а только танцевать. Помимо нового участника, BTS сообщили, что перед выступлениями в США будут становиться на колено в поддержку афроамериканцев.

В будущем Бан Ши Хёк не исключил и других ротаций в составе музыкального коллектива. В группе появятся мексиканец и представитель ЛГБТ.

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