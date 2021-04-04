Политолог Карбалевич заявил о вероятности новых санкций против Белоруссии

Белорусские следователи возбудили уголовное дело в отношении известной спортсменки, руководителя Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) Александры Герасимени. Под каток репрессий угодил и исполнительный директор организации Александра Опейкина.

Преследование ведется статье, которую нельзя назвать никак иначе нежели политической. Руководство БФСС обвиняют в распространении лживых сведений о ходе и результатах избирательной кампании. Ситуация грозит обернуться международным скандалом.

Как напомнил политолог Валерий Карбалевич, это не первые проблемы белорусского спорта на мировой арене. Ранее Международный комитет уже вводил санкции в отношении Национального олимпийского комитета Белорусии именно за преследование властями спортсменов и спортивных организаций по политическим мотивам.

Существовала опасность исключения всех белорусских спортсменов из олимпийского движения. К счастью, этого удалось избежать. Однако новый эпизод политически мотивированных репрессий может вновь поднять этот вопрос.

“Кажется, что сейчас белорусское руководство действует по принципу «сгорел сарай, гори и хата», – заметил Валерий Карбалевич.

Он отметил, что каждый новый шаг белорусских властей приводит к новым санкциям. “Пускай и спорт погибает, вслед за суверенитетом, экономикой и внешней политикой”, – попытался эксперт реконструировать их логику.