 

Тела двух туристов нашли на месте схода лавины в Коми

04.04.2021, 17:46, Новости дня
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На территории национального парка «Югыд Ва» в Республики Коми обнаружили тела двух туристов из пермского края, они погибли во время схода лавины, сообщили в республиканском следственном управлении СК.

«Действительно, два погибших туриста – 29-летний и 34-летний мужчины – из Пермского края. Их тела нашли в том месте, где на них сошла лавина. Еще один мужчина, 1977 года рождения, спасся. Информации о то, что он госпитализирован, нет, значит, с ним все хорошо», – передают сообщение ведомства «Аргументы и факты».

Уточняется, что трагедия произошла 2 апреля на базе Озерная в 100 километрах т Печоры. По словам следователей, для извлечения туристов из-под снега была организована спасательная операция.

В воскресенье стало известно, что СУСК Коми проводит процессуальную проверку после сообщений о гибели двух туристов на территории национального парка «Югыд Ва».

Напомним, в марте группа туристов попала под обрушение снежного карниза на необорудованном маршруте в Мурманской области. При сходе лавины под ней оказалась девочка 2008 года рождения. Позже стало известно, что девочка, которая пострадала из-за схода лавины в Хибинах в Мурманской области, скончалась.



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