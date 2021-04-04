 

Саудовская Аравия повысила цены на нефть для стран Азии

04.04.2021, 17:46, Новости дня
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Крупнейшая компания по добыче и запасам нефти в мире Saudi Aramco повысила на 40 центов цену майские поставки сырья для клиентов на азиатском рынке, информирует агентство Bloomberg.

С апреля баррель нефти сорта Arab Light от национальной нефтяной компании Саудовской Аравии для Азии стоит 1,8 доллара, передает ТАСС.

Уточняется, что большинство цен для потребителей из Северо-Западной Европы не изменится, но цена на Arab Light для этого региона упадет на 20 центов до 2,4 доллара. Что касается США, цена на большую часть сортов будет снижена для на 10%.

В ноябре прошлого года Саудовская Аравия подняла цены на нефть для Европы.



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