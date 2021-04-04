Номер телефона Цукерберга утек в Сеть

Телефонный номер основателя компании Facebook Марка Цукерберга попала в сеть вместе с данными более 500 миллионов пользователей соцсети, сообщила газета New York Post.

На утечку номера телефона обратил внимание один из пользователей Twitter. Он также опубликовал скриншот с форума, на котором указаны личные данные бизнесмена, передает РИА «Новости».

«Раз журналисты не могут добиться заявления от Facebook, может, им стоит позвонить ему на попавший в сеть номер?», – отмечается в публикации американской газеты.

Накануне портал Business Insider сообщил об утечке личных данных 533 млн пользователей Facebook. По данным портала, в открытом доступе оказалась информация пользователей из 106 стран, в том числе учетные записи 32 млн жителей США, 11 млн пользователей в Великобритании и 6 млн жителей Индии.