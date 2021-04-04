Правнука Гаврилы Принципа не допустили на пресс-конференцию Лукашенко

Служба охраны президента Белоруссии не допустила на пресс-конференцию главы государства журналиста Адама Принципа, правнука жившего в начале XX века сербского националиста Гаврилы Принципа.

Европейские СМИ назвали это «самым вопиющим нарушением прав журналиста за последний месяц».

Внештатный корреспондент издания «Млада Босна» Адам Принцип известен своим «убойным» стилем ведения интервью, при котором он задаёт меткие вопросы и бьёт по самым уязвимым местам оппонента. В прошлом году он получил премию Европейского союза журналистов «Не в бровь, а в глаз» за интервью с президентом Чехии Милошом Земаном, на котором он буквально сразил чешского лидера наповал. В Европе возмущены ограничением допуска Принципа на пресс-конференцию Лукашенко.

По мнению самого Адама Принципа, Лукашенко всего лишь боится того, что метко заданный вопрос может положить конец выстроенной им империи.

– Как и все тираны, Лукашенко прячется от настоящих журналистов и общается только со своими ручными пропагандистами. Но я не собираюсь отступать. Я буду преследовать его повсюду, где он появляется, и расстреливать его острыми и горячими вопросами. Диктатор не сможет уйти от меткого журналиста, я рано или поздно до него доберусь. В сарае поймаю – так я его и в сарае замочу, – заявил Адам Принцип.

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