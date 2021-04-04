Российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

Российский военный спутник “Космос-2525” сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным командования воздушно-космической обороны Северной Америки, спутник сошел с орбиты 1 апреля.

Как пишет агентство, спутник запустили 29 марта 2019 года в интересах Минобороны России. Согласно открытым данным, это экспериментальный малый космический аппарат, который предназначен для дистанционного зондирования Земли. В Минобороны РФ не сообщали о его назначении.

Как сообщает агентство “РИА Новости”, спутник сгорел над Тихим океаном.

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