 

Российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

04.04.2021, 17:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский военный спутник “Космос-2525” сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным командования воздушно-космической обороны Северной Америки, спутник сошел с орбиты 1 апреля.

Как пишет агентство, спутник запустили 29 марта 2019 года в интересах Минобороны России. Согласно открытым данным, это экспериментальный малый космический аппарат, который предназначен для дистанционного зондирования Земли. В Минобороны РФ не сообщали о его назначении.

Как сообщает агентство “РИА Новости”, спутник сгорел над Тихим океаном.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / “Сказал: “Отъ…бись”, – и отвернулся”. Сыновья Кернеса рассказали, что он чувствует себя хорошо и не хочет фотографироваться

08.08 / Поезда снова останавливаются в Луцке и Тернополе

01.07 / Сеул надеется, что новый саммит Трампа и Ким Чен Ына состоится до ноября

18.11 / Конгрессмены США потребовали не тратить деньги на восстановление G8

01.02 / DM – Шотландия может провести новый референдум о независимости без согласия Лондона

19.08 / Роспотребнадзор рекомендовал колледжам перевести занятия заочников в онлайн-формат

22.09 / Космические силы США разместили войска на Аравийском полуострове

24.11 / Возлюбленная и свидетель убийства Немцова Дурицкая: Бориса убил тот, кто больше всех не хотел, чтобы он стал президентом России

01.07 / Росс: компании могут перенести свои штаб-квартиры из Гонконга

10.07 / В Челябинской области продлили карантин и смягчили ограничения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)