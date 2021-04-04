 

Зеленский заявил, что ожидает от НАТО расширения сотрудничества с Украиной

04.04.2021, 17:10, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля в Twitter поздравил членов НАТО с годовщиной создания Североатлантического альянса.

“Поздравляю партнеров из НАТО с годовщиной Североатлантического договора! Жду расширения нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности. Рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ (план действий о членстве. – “ГОРДОН”) Украине”, – написал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинская армия “сильна и продолжает необходимые реформы”.

Вітаю партнерів з @NATO з річницею Північноатлантичного договору! Чекаю на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки. Розраховую на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні. Армія сильна і продовжує необхідні реформи.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2021

Организация Североатлантического договора была основана 4 апреля 1949 года с целью защиты Европы от советского влияния. Изначально в Североатлантический альянс входило 12 стран, сегодня членами НАТО являются 30 государств, в том числе постсоветские Литва, Латвия и Эстония.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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