 

Жительница Харьковской области почти полгода хранила в сарае тело ребенка – полиция

04.04.2021, 17:10, Новости дня
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3 апреля полиция Харьковской области узнала, что в Коротиче находится мертвый ребенок. Об этом ведомство проинформировало на своем сайте.

“Позвонил 44-летний житель поселка […] в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сообщил о том, что 2 апреля его сожительница якобы на огороде собственного домовладения похоронила своего ребенка. […] Полицейские установили, что 34-летняя гражданка в октябре 2020 года родила по месту жительства мертвую девочку и после родов спрятала ее тело в сарае во дворе домовладения”, – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, сожитель женщины на тот момент находился в Киеве на заработках. Ему она сказала, что новорожденную оставила в больнице.

Во время беременности женщина не состояла на учете у гинеколога, о родах и смерти девочки никому не сообщала.

“2 апреля между сожителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, в ходе которого женщина сообщила, что ребенок умер, и отдала мужу пакет с якобы телом ребенка. В тот же день около 10.30 заявитель собственноручно на огороде на территории домовладения похоронил тело малыша”, – отметили в полиции.

В ведомстве рассказали, что в ходе раскопок во дворе обнаружили “тело новорожденного ребенка в состоянии гнилостных изменений”.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Тело младенца направлено в морг.

Правоохранители подчеркнули, что женщина воспитывает двух малолетних детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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