Боевики запустили в сторону ВСУ игрушечный самолет со взрывчаткой – штаб ООС

Боевики на Донбассе запустили в сторону позиций украинских военных игрушечный детский самолет, начиненный взрывчаткой. Об этом штаб Операции объединенных сил сообщил в Facebook.

Самолет нашли военные одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты, он прилетел по ветру со стороны противника. При попытке зацепить игрушку “кошкой” – она сдетонировала.

В результате взрыва никто не пострадал.

В ООС отметили, что это уже не первый подобный случай. С 2014-го на востоке страны зафиксировано более 300 инцидентов с применением боевиками самодельных взрывных устройств.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1092203651272250

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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