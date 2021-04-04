Климкин: Я не фанат присоединения США к нормандскому формату

Соединенным Штатам не стоит присоединяться к обсуждению ситуации на Донбассе в нормандском формате. Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил 4 апреля в Facebook.

“Немецкий и французский МИДы призвали “все стороны” к сдержанности. Это на фоне массированной переброски российских войск к нашим границам. С [президентом РФ Владимиром] Путиным призывы все равно не работают, а осторожные формулировки только подстрекают далее повышать ставки. Вот именно поэтому я не фанат присоединения США к нормандскому формату”, – написал дипломат.

По его словам, “лучше пусть играют в злого и доброго полицейского отдельно”.

“Не нужно США сдерживать. Они смогут сделать относительно Донбасса больше, работая параллельно с “хорошими полицейскими”. Не нужно их в один наряд”, – считает Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1415546328792719

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

О необходимости привлечь к переговорам в нормандском формате Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как Зеленский в 2020 году подтвердил желание вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу “речь не идет”.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, США могут сыграть одну из ключевых ролей в вопросе возвращения украинских территорий.

2 апреля 2021 года свою поддержку Украине в телефонном разговоре с Зеленским подтвердил президент США Джо Байден.

Зеленский заявлял, что украинская армия “способна дать отпор кому угодно” и это усиливает переговорные позиции Украины в дипломатическом урегулировании, к которому она стремится.

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