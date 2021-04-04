 

Синоптики пообещали москвичам майское тепло в середине апреля

04.04.2021, 16:52, Новости дня
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Снег исчезнет в Москве к 13 апреля, а уже в середине месяца температура воздуха повысится до 18 градусов, что обычно бывает только в начале мая, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Влияние антициклона сохранится на большей части последующей недели, благодаря чему осадки будут маловероятны. Облаков прогнозируется немного, усилится юго-восточная тяга ветров, несущих из Средней Азии более теплые и сухие воздушные массы. В такой ситуации снежный покров в Москве окончательно исчезнет к 13 апреля», – передает слова Тишковца РИА «Новости».

Синоптик уточнил, что к середине месяца по ночам воздух уже не будет остывать ниже 3-8 градусов, в дневные часы в среднем можно рассчитывать на 13-18 градусов. По его словам, такая температура воздуха свойственна первой половине мая.

Ранее сообщалось, что начало предстоящей недели в Москве будет теплой, однако уже в четверг ожидается сильный ливень и мокрый снег, образуется снежный покров.



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